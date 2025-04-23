Інтерфакс-Україна
Події
05:12 23.04.2025

Маск скоротить свою роботу у DOGE після падіння продажів Tesla

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Генеральний директор Tesla Ілон Маск у вівторок заявив, що з травня суттєво скоротить час, який присвячує адміністрації Трампа, і більше зосередиться на керуванні компанією Tesla, повідомляє агенство Reuters.

"Великий обсяг роботи, необхідний для того, щоб поставити команду DOGE на місце і працювати з урядом, щоб навести порядок у фінансовому будинку, в основному виконаний", - сказав Маск аналітикам, але він зауважив, що все ще має намір витрачати близько 40% свого часу на DOGE.

Після закриття біржі Tesla відзвітувала про кращу, ніж очікувалося, прибутковість автопідрозділу, а також повідомила, що йде за графіком щодо випуску доступного автомобіля, що дало певну надію інвесторам на фоні зниження продажів.

Однак компанія заявила, що через три місяці перегляне прогноз зростання, оскільки складно оцінити вплив змін глобальної торгової політики на автотоварні та енергетичні ланцюги постачання.

Як повідомялось, ця заява пролунала на тлі падіння поставок застарілого модельного ряду Tesla. Інвестори масово розпродають акції компанії, сумніваючись, наскільки активно Маск займається Tesla, адже він водночас очолює Департамент урядової ефективності, який займається скороченням федеральних посад.

Джерело:https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-investors-await-details-affordable-electric-car-plans-boost-sales-2025-04-22/

Теги: #автомобілі #маск #tesla #сша

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