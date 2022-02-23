Економіка

14:31 23.02.2022

Рада внесла до Бюджетного кодексу зміни, що дають змогу оперативно забезпечувати потреби нацбезпеки

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Рада внесла до Бюджетного кодексу зміни, що дають змогу оперативно забезпечувати потреби нацбезпеки

Верховна Рада внесла до прикінцевих і перехідних положень Бюджетного кодексу України зміни, згідно з якими деякі норми кодексу не застосовуються.

За відповідний законопроєкт №7100 проголосували 355 народних депутатів.

Депутати ввели в кодекс нову статтю, згідно з якою "у зв'язку з посиленням збройної агресії Російської Федерації проти України, визнанням (РФ - ІФ) самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України та з метою забезпечення здійснення видатків на національну безпеку й оборону встановити, що у 2022 році" не застосовуються деякі норми кодексу, зокрема ст. 23 про обов'язкове узгодження з парламентським комітетом з питань бюджету рішення Кабміну про перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів із бюджету.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт дасть змогу в умовах загострення військової загрози максимально й оперативно використовувати всі можливості для забезпечення здійснення витрат на національну безпеку та оборону.

Теги: #бюджет #рада #обороноздатність
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