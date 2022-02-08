Голова "Укренерго" підтвердив дати роботи ОЕС України в ізольованому режимі 24-26 лютого – ЗМІ

Системні випробування Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) в умовах ізольованого від енергосистем сусідніх держав режиму буде проведено 24-26 лютого, підтвердив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, випливає з повідомлення інформаційно-консультативного ресурсу ICIS (Лондон).

"Співрозмовник ICIS голова оператора системи передачі "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що випробування плануються протягом 24-26 лютого та передбачають роботу в повній ізоляції", – зазначено в повідомленні.

Наголошується також, що Україна повністю готова до ізольованого режиму наприкінці лютого, що є частиною програми підготовки до синхронізації із ENTSO-E, запланованої на наступний рік.

ICIS уточнює, що ізольований режим передбачає відключення енергосистеми України від мереж Росії та Білорусі на сході та від Румунії, Угорщини та Словаччини на заході (Польща не має з Україною зв'язків, які передбачають відключення для забезпечення ізольованого режиму – ІФ), а наступний етап випробувань в ізольованому режим передбачається в червні.

Водночас ресурс зазначає, що для забезпечення роботи енергосистеми в ізоляції Україна накопичила близько 700 тис. тонн вугілля та планує збільшити ці запаси орієнтовно до 1 млн тонн наступного місяця.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), раніше ухвалила низку нормативних актів, що регулюють роботу ОЕС України в ізоляції, зокрема й приєднання "Острова Бурштинської ТЕС" до ОЕС на цей час. Відповідно до нормативних актів регулятора "Укренерго" зобов'язана оприлюднити на своєму сайті терміни проходження ізоляції за сім днів до її початку.

Кількома днями раніше Міненерго Білорусі зазначило, що Україна 24-26 лютого відключить транскордонні з Білоруссю лінії електропередачі, але це не вплине на білоруську енергосистему.

Ні в Міненерго України, ні в "Укренерго" поки що не коментують термінів проходження ізольованого режиму.