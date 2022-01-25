"Укренерго" активувало аварійну допомогу з Білорусі обсягом 650 МВт-год

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" у вівторок активував аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в певні відрізки часу загалом обсягом 650 МВт-год.

За оперативними даними компанії, оприлюдненими на сайті "Укренерго", в період з 10:00 до 13:00 обсяг наданої допомоги становить 450 МВт-год, з 13:00 до 14:00 і з 16:00 до 17:00 – усього 200 МВт-год.

Запит аварійної допомоги системний оператор пояснив необхідністю економії доступних наразі резервів і забезпечення стійкого покриття піків споживання в наступні періоди.

"Запит аварійної допомоги не пов'язаний із недостатністю в енергосистемі резервів потужності", - зазначили в НЕК.

Як повідомлялося, раніше Білорусь заявила про надання аварійної допомоги Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України 25 січня з 11:00 до 18:00 у рамках двостороннього договору про надання аварійної допомоги. Максимальна потужність мала становити 150 МВт.

25 січня о 4:22 енергоблок №1 Хмельницької АЕС було відключено від енергомережі за фактом спрацювання диференціального захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки.

Крім того, на Запорізькій АЕС 25 січня відключено від енергосистеми блок №4 для усунення газової нещільності Системи охолодження турбогенератора тривалістю робіт до 7:00 27 січня. За даними НЕК "Укренерго", станом на 12:00 вівторка потужність блока знижена до нуля.

Отже, 25 січня в роботі фактично перебувають 12 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України: на енергоблоці №4 Рівненської АЕС триває 66-та доба середнього планового ремонту.

Аварійні постачання в 2021 році в Україну зі Словаччини становили 4,1 млн кВт-год, з Білорусі – 13,2 млн кВт-год, до Білорусі – 0,4 млн кВт-год, до Польщі – 9,4 млн кВт-год.