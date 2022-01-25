Економіка

12:50 25.01.2022

НБУ планує у березні підвищити облікову ставку до 11% річних

1 хв читати
НБУ планує у березні підвищити облікову ставку до 11% річних

Національний банк України (НБУ) планує у березні підвищити облікову ставку на 100 базисних пунктів – до 11% річних із нинішніх 10%, повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"У принципі більшість членів монетарного комітету та членів правління проголосували за те, що "піднімаємо на 1%, а потім, можливо, у березні ще на 1%". Я говорю "можливо" тому що об'єктивно ситуація змінюється і справді можуть бути різні зовнішні й внутрішні чинники, які, можливо, ситуацію виправлять і такого рішення ухвалювати буде не потрібно, але станом на сьогодні така потреба є", - сказала вона на форумі "The Banking 50" у Києві.

Як повідомлялося, НБУ 20 січня всупереч очікуванням ринку, підвищив облікову ставку на 100 базисних пунктів – до 10% річних із нинішніх 9%.

Теги: #рожкова #нбу #облікова_ставка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:31 21.01.2022
НБУ цього тижня продав на міжбанку $321 млн, купив - $20 млн

НБУ цього тижня продав на міжбанку $321 млн, купив - $20 млн

16:20 20.01.2022
Нацбанку достаточно монетарных инструментов для реакции на ситуацию, ограничения являются рудиментом – глава НБУ

Нацбанку достаточно монетарных инструментов для реакции на ситуацию, ограничения являются рудиментом – глава НБУ

15:10 20.01.2022
Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу через стресові рівні ставок - НБУ

Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу через стресові рівні ставок - НБУ

14:27 20.01.2022
НБУ в найближчі квартали утримається від інтервенцій із купівлі валюти для поповнення резервів

НБУ в найближчі квартали утримається від інтервенцій із купівлі валюти для поповнення резервів

14:18 20.01.2022
НБУ підвищив облікову ставку до 10% річних

НБУ підвищив облікову ставку до 10% річних

19:51 19.01.2022
Банкіри очікують від НБУ підвищення ставки до 9,5%

Банкіри очікують від НБУ підвищення ставки до 9,5%

07:46 14.01.2022
Обсяг іпотечного кредитування в Україні за 11 міс.-2021 зріс у 2,5 раза

Обсяг іпотечного кредитування в Україні за 11 міс.-2021 зріс у 2,5 раза

16:45 13.01.2022
Повільні темпи зростання економіки підвищують ризик стимулювання ВВП через популістський тиск на Нацбанк - член Ради НБУ

Повільні темпи зростання економіки підвищують ризик стимулювання ВВП через популістський тиск на Нацбанк - член Ради НБУ

15:50 13.01.2022
Член Ради НБУ: Головні виклики 2022 р. - утримання бюджетного дефіциту в межах 3,5% ВВП і приведення інфляції до мети

Член Ради НБУ: Головні виклики 2022 р. - утримання бюджетного дефіциту в межах 3,5% ВВП і приведення інфляції до мети

15:29 13.01.2022
Член Ради НБУ: Реакція вітчизняної економіки та економічної політики на коронакризу вперше була контрциклічною

Член Ради НБУ: Реакція вітчизняної економіки та економічної політики на коронакризу вперше була контрциклічною

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна розраховує до кінця тижня запустити всі 15 блоків АЕС

"Нафтогаз" із лютого імпортуватиме газ у разі потреби - глава Міненерго

Борщовий набір в Україні подорожчав за рік удвічі – Інститут аграрної економіки

Золотовалютні резерви України $30,1 млрд, курс коливається в коридорі

Запаси пального та потужності достатні, опалювальний сезон буде пройдено без будь-яких збоїв

ОСТАННЄ

ВР має намір надати державну підтримку українському книговиданню

Законопроект про оподаткування індустрії азартних ігор дасть змогу вивести цей сектор із тіні - Гетманцев

Україна розраховує до кінця тижня запустити всі 15 блоків АЕС

"Нафтогаз" із лютого імпортуватиме газ у разі потреби - глава Міненерго

Білорусь у вівторок надасть аварійну допомогу ОЕС України

"Голос" ініціював зменшення податків на зарплату

Українська Promin Aerospace домовилася про співпрацю з оператором космодрому у Північній Атлантиці

"Нова пошта" запускає послугу отримання грошей за товар авансом

Борщовий набір в Україні подорожчав за рік удвічі – Інститут аграрної економіки

Закарпаття збудує дорогу, яка сполучатиме регіон із Львівщиною, - перший заступник голови ОДА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА