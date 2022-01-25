НБУ планує у березні підвищити облікову ставку до 11% річних

Національний банк України (НБУ) планує у березні підвищити облікову ставку на 100 базисних пунктів – до 11% річних із нинішніх 10%, повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"У принципі більшість членів монетарного комітету та членів правління проголосували за те, що "піднімаємо на 1%, а потім, можливо, у березні ще на 1%". Я говорю "можливо" тому що об'єктивно ситуація змінюється і справді можуть бути різні зовнішні й внутрішні чинники, які, можливо, ситуацію виправлять і такого рішення ухвалювати буде не потрібно, але станом на сьогодні така потреба є", - сказала вона на форумі "The Banking 50" у Києві.

Як повідомлялося, НБУ 20 січня всупереч очікуванням ринку, підвищив облікову ставку на 100 базисних пунктів – до 10% річних із нинішніх 9%.