Ексчиновниця НБУ Рожкова, бізнесмен Кожемяко та постпред в АРК Куришко працюють радниками в системі Міноборони – ГАР

Бізнесмен, екскомандир добровольчого батальйону "Хартія", засновник агрохолдинга "Агротрейд" Всеволод Кожемяко, постійна представниця президента України в Криму Ольга Куришко, а також колишня перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова згадані серед радників у системі Міністерства оборони України (МОУ), список яких надало відомство на запит Громадської антикорупційної ради (ГАР) при МОУ 31 жовтня.

Зокрема, Куришко є радницею Патронатної служби МОУ, Кожемяко є особистим радником на громадських засадах міністра оборони Дениса Шмигаля, а Рожкова працює радницею заступниці міністра оборони Ганни Гвоздяр, також на громадських засадах.

Загалом, згідно відповіді оборонного відомства, у Патронатній службі сім штатних радників, у міністра оборони – двоє, у п'яти його заступників – від одного до чотирьох (разом 13), всі на громадських засадах.

Як повідомлялося, Рожкова припинила виконання повноважень першого заступника голови Національного банку України в зв’язку із закінченням строку повноважень та звільненням з посади у серпні поточного року. Вона працювала в банківській системі України з 1998 року, з яких 12 років – на керівних посадах: була заступницею голови правління Ерсте Банку, Фінбанку, Платинум Банку, у 2009 році пів року очолювала департамент безвиїзного банківського нагляду Нацбанку, а з червня 2015 року до січня 2016 року – департамент банківського нагляду центробанку. Після цього вона стала членом правління та заступницею голови НБУ, потім – першою заступницею голови.

Куришко здобула освіту в Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого. Працювала юристкою, зокрема в правозахисній організації "КримSOS", потім обіймала посаду заступниці експредставника президента в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, а в грудні 2024 року була призначена Тимчасовою виконувачкою обов'язків постійного представника президента України в АРК. На початку 2025 року Зеленський призначив її на посаду постійного представника в АРК.

Кожемяко – засновник та колишній генеральний директор агрохолдинга "Агротрейд". Від початку війни він заснував і очолив добровольчий батальйон "Хартія", який брав участь в обороні та звільненні Харківської області, був його командиром у 2022-23 роках.

Група компаній "Агротрейд" - вертикально інтегрований холдинг повного агропромислового циклу (виробництво, переробка, зберігання і торгівля сільгосппродукцією). Обробляє понад 70 тис. га земель у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Профільні культури - соняшник, кукурудза, озима пшениця, соя та ріпак. Має власну мережу елеваторів із потужністю одночасного зберігання 570 тис. тонн.

