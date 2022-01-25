Білорусь у вівторок надасть аварійну допомогу ОЕС України

Білорусь у вівторок надасть аварійну допомогу Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України.

"Надання електричної потужності здійснюється на запит української сторони 25 січня з 11:00 до 18:00 у межах двостороннього договору про надання аварійної допомоги. Максимальна потужність становитиме 150 МВт", - повідомляється на сайті Міністерства енергетики Білорусі.

Раніше, 25 січня о 4:22, енергоблок №1 Хмельницької АЕС було відключено від енергомережі за фактом спрацювання диференціального захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки.

Крім того, на Запорізькій АЕС 25 січня заплановано відключення від енергосистеми блоку №4 для усунення газової нещільності турбогенератора тривалістю робіт до 7:00 27 січня. За даними НЕК "Укренерго", станом на 12:00 вівторка потужність блока знижено до нуля.

Отже, станом на полудень 25 січня в роботі фактично перебувають 12 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України: на енергоблоці №4 Рівненської АЕС триває 66-та доба середнього планового ремонту.

Як повідомлялося, аварійні постачання в 2021 році в Україну зі Словаччини становили 4,1 млн кВт-год, із Білорусі – 13,2 млн кВт-год, до Білорусі – 0,4 млн кВт-год, до Польщі – 9,4 млн кВт-год.