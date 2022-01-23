У додатку "Дія" можна подати річну декларацію ФОП для 1-3 груп

У застосунку "Дія" можна подати річну декларацію ФОП для 1-3 груп онлайн і безкоштовно, заявив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Фейсбуці.

Для цього треба зайти в застосунок, обрати відповідну послугу, внести необхідні дані і поставити Дія.Підпис.

Він зазначив, що послуга розроблена Міністерством цифрової трансформації України спільно з Державною податковою службою України за підтримки Програми EGAP, яка фінансується швейцарським агентством з розвитку і співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Innovabridge.