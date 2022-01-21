Glovo купує Zakaz.ua

Сервіс кур'єрської доставки Glovo купує українську компанію Zakaz (сервіс доставки продуктів Zakaz.ua), основним співвласником якої є Chernovetskyi Investment Group.

За інформацією AIN.UA, Glovo домовилася про поглинання Zakaz.ua - виплати акціонерам будуть оформлені як у готівці, так і безпосередньо акціями Glovo, вартість операції оцінюється в межах до $50 млн.

Як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", Glovo планує повідомити про поглинання сервісу Zakaz.ua на пресконференції 27 січня.

Агентству "Інтерфакс-Україна" поки що не вдалося отримати коментарі Chernovetskyi Investment Group.

Учасники ринку зазначають, що поглинання Zakaz.ua посилить позиції Glovo на українському ринку та допоможе сервісу розвинути сегмент Q-commerce (доставка із дарк-сторів).

Zakaz.ua працює на ринку України з 2010 року, надає послуги замовлення та доставки продуктів харчування від найбільших роздрібних продуктових мереж України: Metro, "Ашан", Novus, "МегаМаркет", "Фуршет", "Таврія В", "Восторг", Varus, City Market, Ultramarket та "Космос". На сьогодні присутній у 15 містах України, а також у Молдові (Кишинів, Бєльці) та Узбекистані (Ташкент).

Сервіс Glovo був заснований у Барселоні, сьогодні працює у понад 650 містах у 22 країнах світу на трьох континентах: у Європі, Центральній та Південній Америці, Африці на південь від Сахари. Щомісяця у всьому світі доставкою Glovo користуються понад 2,5 млн користувачів, замовлення доставляють понад 51 тис. кур'єрів, а кількість асоційованих партнерів сягає 25 тис.

В Україні сервіс Glovo розпочав роботу у жовтні 2018 року, він представлений у 29 містах. У червні 2021 року Glovo заявив про відкриття у Києві першого технологічного хаба компанії у Східній Європі.