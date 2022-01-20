Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2" під час розгляду цього питання ЄК

Україна буде залучена до процесу сертифікації "Північного потоку-2" під час розгляду цього питання Європейською комісією, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ухвалено рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам", - сказав він журналістам за підсумками зустрічі з єврокомісаром із енергетики Кадрі Сімсон у Брюсселі у четвер.

Міністр також повідомив, що сторони обговорили максимальне за останні роки падіння транзиту газу у січні через ГТС України та вплив РФ на дефіцит ресурсу природного газу в Європі. "У нас є дуже багато спільного у розумінні процесів, що відбуваються", - зазначив він.

Як повідомлялося, Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA) у середині листопада 2021 року призупинило процедуру сертифікації "Північного потоку-2" до завершення створення дочірньої компанії швейцарської Nord Stream 2 AG для експлуатації національної ділянки магістралі та передачі їй основних активів та кадрових ресурсів.

Регулятор повідомляє, що швейцарська Nord Stream 2 AG "вирішила не змінювати своєї юридичної форми, а натомість заснувати дочірню компанію в Німеччині виключно для управління німецькою частиною трубопроводу - це дочірнє підприємство має стати власником й оператором німецької частини газопроводу". Потім дочірня компанія має виконати вимоги незалежного оператора передачі.

У свою чергу голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зазначив, що хоч призупинення сертифікації ПП2 і є гарною новиною, але намір створити "дочку" в Німеччині, яка нібито буде незалежним оператором трубопроводу на розташованій на німецькій території ділянці, є юридичним трюком та глузуванням над європейськими правилами.

До процедури сертифікації BNetzA, зокрема, допущені НАК "Нафтогаз України" та "Оператор ГТС України".

BNetzA мало ухвалити рішення протягом чотирьох місяців. Після винесення висновку його буде направлено до Єврокомісії. ЄК має два місяці на розгляд, вона може попросити продовження цього терміну ще на два місяці. Після того, як відповідь від ЄК буде отримана, у BNetzA буде ще два місяці на те, щоб відреагувати.

Газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. "Газпром" добудував "Північний потік-2" власними силами, оскільки через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу. Укладання першої нитки завершилося на початку червня, другої - у вересні.