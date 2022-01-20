Економіка

18:32 20.01.2022

Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2" під час розгляду цього питання ЄК

2 хв читати
Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2" під час розгляду цього питання ЄК

Україна буде залучена до процесу сертифікації "Північного потоку-2" під час розгляду цього питання Європейською комісією, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ухвалено рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам", - сказав він журналістам за підсумками зустрічі з єврокомісаром із енергетики Кадрі Сімсон у Брюсселі у четвер.

Міністр також повідомив, що сторони обговорили максимальне за останні роки падіння транзиту газу у січні через ГТС України та вплив РФ на дефіцит ресурсу природного газу в Європі. "У нас є дуже багато спільного у розумінні процесів, що відбуваються", - зазначив він.

Як повідомлялося, Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA) у середині листопада 2021 року призупинило процедуру сертифікації "Північного потоку-2" до завершення створення дочірньої компанії швейцарської Nord Stream 2 AG для експлуатації національної ділянки магістралі та передачі їй основних активів та кадрових ресурсів.

Регулятор повідомляє, що швейцарська Nord Stream 2 AG "вирішила не змінювати своєї юридичної форми, а натомість заснувати дочірню компанію в Німеччині виключно для управління німецькою частиною трубопроводу - це дочірнє підприємство має стати власником й оператором німецької частини газопроводу". Потім дочірня компанія має виконати вимоги незалежного оператора передачі.

У свою чергу голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зазначив, що хоч призупинення сертифікації ПП2 і є гарною новиною, але намір створити "дочку" в Німеччині, яка нібито буде незалежним оператором трубопроводу на розташованій на німецькій території ділянці, є юридичним трюком та глузуванням над європейськими правилами.

До процедури сертифікації BNetzA, зокрема, допущені НАК "Нафтогаз України" та "Оператор ГТС України".

BNetzA мало ухвалити рішення протягом чотирьох місяців. Після винесення висновку його буде направлено до Єврокомісії. ЄК має два місяці на розгляд, вона може попросити продовження цього терміну ще на два місяці. Після того, як відповідь від ЄК буде отримана, у BNetzA буде ще два місяці на те, щоб відреагувати.

Газопровід "Північний потік-2" потужністю 55 млрд куб. м газу на рік проходить від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісеппському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. "Газпром" добудував "Північний потік-2" власними силами, оскільки через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу. Укладання першої нитки завершилося на початку червня, другої - у вересні.

Теги: #північний_потік_2 #міненерго #галущенко
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 18.01.2022
У разі використання енергетики як зброї це матиме наслідки для "Північного потоку-2" - глава МЗС ФРН

У разі використання енергетики як зброї це матиме наслідки для "Північного потоку-2" - глава МЗС ФРН

14:54 17.01.2022
Бербок про "Північний потік-2": Якщо буде ескалація з боку РФ, Німеччина і партнери вживатимуть відповідних заходів

Бербок про "Північний потік-2": Якщо буде ескалація з боку РФ, Німеччина і партнери вживатимуть відповідних заходів

14:15 14.01.2022
Міненерго очікує від виробників соціальних продуктів заявки на участь у торгах щодо газу до 16:00 п'ятниці

Міненерго очікує від виробників соціальних продуктів заявки на участь у торгах щодо газу до 16:00 п'ятниці

09:21 13.01.2022
У Раді нацбезпеки США назвали законопроєкт про нові санкції щодо "Північного потоку 2" контрпродуктивним

У Раді нацбезпеки США назвали законопроєкт про нові санкції щодо "Північного потоку 2" контрпродуктивним

13:01 11.01.2022
Енергосистема України має необхідний ресурс для забезпечення зростання споживання е/е – глава Міненерго

Енергосистема України має необхідний ресурс для забезпечення зростання споживання е/е – глава Міненерго

18:32 28.12.2021
Запаси вугілля на ТЕС України починають відповідати гарантованим запасам - міністр

Запаси вугілля на ТЕС України починають відповідати гарантованим запасам - міністр

07:52 25.12.2021
Міненерго виділило додаткові 92 млн грн на зарплату шахтарям

Міненерго виділило додаткові 92 млн грн на зарплату шахтарям

16:38 24.12.2021
Путін знову згадав Україну, стверджуючи: Київ виграв би від запуску "Північного потоку-2" за рахунок зниження цін на споті

Путін знову згадав Україну, стверджуючи: Київ виграв би від запуску "Північного потоку-2" за рахунок зниження цін на споті

15:18 23.12.2021
Кабмін має намір виділити на зарплати гірникам 300 млн грн, розглядається питання про допомогу "Енергоатома"

Кабмін має намір виділити на зарплати гірникам 300 млн грн, розглядається питання про допомогу "Енергоатома"

17:26 21.12.2021
Питання "Північного потоку-2" може поставити під загрозу німецьку коаліцію – посол Мельник

Питання "Північного потоку-2" може поставити під загрозу німецьку коаліцію – посол Мельник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нацбанку достаточно монетарных инструментов для реакции на ситуацию, ограничения являются рудиментом – глава НБУ

Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу через стресові рівні ставок - НБУ

НБУ підвищив облікову ставку до 10% річних

Єврооблігації України в середу подорожчали на 2,5-5%

Банкіри очікують від НБУ підвищення ставки до 9,5%

ОСТАННЄ

Україна вклала у модернізацію енергосистеми в рамках синхронізації з європейською понад EUR600 млн

Імпорт е/е в 2021 р. склав трохи більше за 1% споживання, найбільшим експортером стала Білорусь

У середньому витрати іноземних туристів в Україні у 2021 році становлять $929 - ДАРТ

Нацбанку достаточно монетарных инструментов для реакции на ситуацию, ограничения являются рудиментом – глава НБУ

Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу через стресові рівні ставок - НБУ

НБУ в найближчі квартали утримається від інтервенцій із купівлі валюти для поповнення резервів

НБУ підвищив облікову ставку до 10% річних

УЗ з'ясовує з польською PKP причини скорочення пропускної спроможності транзиту, звинувачує поляків у значному простої вагонів

Група депутатів пропонує випуск облігацій під гарантії США для погашення боргу ДПЗКУ

Криптовалюти дешевшають від початку 2022 року на очікуваннях жорсткості монетарної політики ФРС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА