Економіка

15:03 14.01.2022

Зеленський: Київ та Баку працюватимуть над створенням транспортного коридору, можливо, в рамках ГУАМ

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Україна та Азербайджан працюватимуть над створенням транспортного коридору, можливо, в рамках ГУАМ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми і надалі працюватимемо над низкою перспектив, зокрема, це створення транспортного коридору, можливо, в рамках ГУАМ, який об'єднує Україну, Азербайджан, Грузію, Молдову", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Києві у п'ятницю.

За його словами, актуальною темою є розвиток транзитного потенціалу та створення відповідної сучасної інфраструктури.

"Ми маємо активізувати співпрацю у сфері міжнародних автомобільних та залізничних перевезень, а також у галузі авіації", - зазначив Зеленський.

Президент України додав, що вони з президентом Азербайджану також порушували питання співпраці у сільському господарстві, титановій галузі.

Теги: #зеленський #алієв #транспортний_коридор #азербайджан
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