ЕКА підписала меморандум із Ексімбанком Туреччини

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) підписало меморандум із турецьким експортно-кредитним агентством Türk Eximbank, повідомляється на сайті ЕКА.

Документ передбачає принципи розвитку співробітництва та відносин між установами з метою сприяння розвитку експорту товарів та послуг України та Туреччини.

"Економіка Турецької Республіки входить до двадцятки найбільших економік світу. Туреччина є одним із найважливіших і традиційних торговельних партнерів України в регіоні. Крім того, між Україною та Туреччиною ведуться активні переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю, яка має суттєво збільшити обсяги двосторонньої торгівлі між країнами. "Підписання меморандуму про співпрацю з Ексімбанком Туреччини дасть потужний поштовх і створить механізм для реалізації спільних проектів, враховуючи традиційно високий товарообіг між Україною та Турецькою Республікою", – зазначає заступник голови правління ЕКА Олексій Кушнір, слова якого наводяться у повідомленні.

За даними Державної служби статистики України, обсяг торгівлі між Україною та Туреччиною у 2020 році склав $4,86 млрд. Україна експортувала на ринок Туреччини товари та послуги загальною вартістю у $2,44 млрд (на 7% менше, ніж у 2019 році) та імпортувала на суму $2,42 млрд.

Ексімбанк Туреччини створено 1987 року. Це офіційне експортно-кредитне агентство, що надає фінансову підтримку експорту турецьких товарів і послуг та реалізації проектів турецьких будівельних компаній за кордоном.