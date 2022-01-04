Середня ціна 1 кв. м в новобудовах Києва в січні-2022 становить 35 тис. грн – "ЛУН"

Середня ціна 1 кв.м у нових житлових комплексах Києва на початку січня 2022 року становить 35 тис. грн ($1280), мінімальна ціна – 22,9 тис. грн ($840), свідчать дані дослідження ринку порталу "ЛУН".

За результатами дослідження, середня вартість 1 кв.м у нових ЖК столиці економ-класу на січень становить 23 тис. грн ($850), класу "комфорт" – 27,2 тис. грн ($1000), "бізнес" – 52,9 тис. грн ($1940), "преміум" – 78,6 тис. грн ($2900).

Як зазначають аналітики "ЛУН", ціни варіюються залежно від розташування об'єкта. Так, у Печерському районі середня ціна квадратного метра в нових ЖК становить 69,1 тис. грн ($2550), Подільському – 48,8 тис. грн ($1800), Шевченківському – 44,5 тис. грн ($1630), Голосіївському – 37,5 тис. грн ($1380), Дніпровському – 30,5 тис. грн ($1120), Святошинському – 30 тис. грн ($1100), Оболонському – 28,5 тис. грн ($1050), Солом'янському – 28 тис. грн ($1030), Дарницькому – 26,5 тис. грн ($980), Деснянському – 23,9 тис. грн ($880).

Згідно зі статданими, середня ціна за 1 кв.м в нових ЖК в передмісті Києва в січні становить 21,2 тис. грн ($780). При цьому у Вишгороді вона становить 23,5 тис.грн ($860), у Броварах – 19 тис. грн ($690), Борисполі – 19,6 тис. грн ($720), Гатному – 21,7 тис. грн ($800), Святопетровському – 20,2 тис. грн ($740), Вишневому – 24,5 тис. грн ($900), Софіївській Борщагівці – 22,8 тис. грн ($840), Петропавлівській Борщагівці – 23,9 тис. грн ($880), Ірпені – 23,1 тис. грн ($850), Бучі та Гостомелі – 20 тис. грн ($730).

Крім того, ціна в передмісті залежить від віддаленості від Києва, наголошується в дослідженні. Середня ціна за 1 кв.м в нових ЖК на відстані до 5 км від столиці становить 23,1 тис. грн ($850), 5-10 км – 22,2 тис. грн ($820), 10-20 км – 19,8 тис. грн ($730).