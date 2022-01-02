Південний ГЗК у 2021 році наростив випуск концентрату на 5,5%, здійснив низку інвестпроектів із підвищення потужності

Південний гірничо-збагачувальний комбінат (Південний ГЗК, Дніпропетровська обл.) у 2021 році, за оперативними даними, збільшив випуск залізорудного концентрату на 5,5% порівняно з 2020 роком – до понад 13,5 млн тонн.

Як повідомив у новорічному привітанні генеральний директор Південного ГЗК Костянтин Федін, такого виробничого показника комбінат досяг уперше за останні 30 років.

"2021 рік, що завершився, забезпечив потужний заділ для довгострокового розвитку Південного комбінату. Виробничий ривок багато в чому став можливим завдяки реалізації низки стратегічно важливих інвестиційних проектів. Насамперед, йдеться про завершення реконструкції, а по суті, будівництва двох технологічних секцій на першій рудозбагачувальній фабриці. Їх запуск в експлуатацію дозволить не тільки наростити виробничу потужність всього підприємства, а й суттєво підвищити якість продукції, що випускається", - зазначив топ-менеджер у Facebook.

За його словами, підприємство також інвестує у розвиток соціальної інфраструктури Кривого Рогу та Новолатівської об'єднаної територіальної громади. Серед ключових проектів 2021 року гендиректор виділив завершення першої черги реконструкції площі Гірницької слави в мікрорайоні Південний, ремонт навчальних майстерень Політехнічного коледжу та модернізацію амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Зелена Балка.

"У 2022 році Південний ГЗК запланував реалізувати низку програм технологічного та соціально-інфраструктурного розвитку підприємства. Збережу поки що в секреті подробиці намічених цілей. Скажу лише, що за своєю амбітністю вони порівняні з проектами перших десятиліть будівництва комбінату", - констатував Федін.

Як повідомлялося, Південний ГЗК у 2020 році збільшив випуск залізорудного концентрату на 4,4% порівняно з 2019 роком – до 12 млн 798,4 тис. тонн.

Південний ГЗК є одним з основних виробників залізорудної сировини в Україні - концентрату та агломерату. Здійснює видобуток та збагачення бідних залізистих кварцитів з отриманням залізорудного концентрату із вмістом заліза 67,7%, а також доменного агломерату із вмістом заліза 58,18%.

Сировинну базу комбінату становлять кварцити Скелеватського родовища, розташованого в центральній частині Криворізького залізорудного басейну. Продуктивність підприємства - 29 млн тонн сирої руди, 11 млн тонн концентрату, 2 млн тонн агломерату.

Південний ГЗК контролює група "Метінвест" і компанія Lanebrook Ltd. (раніше мажоритарний акціонер компанії Evraz Group, у 2018 р. вийшла зі складу акціонерів групи), яка наприкінці 2007 року придбала 50% акцій Південного ГЗК у групи "Приват" (Дніпро).