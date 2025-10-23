Інтерфакс-Україна
Економіка
12:24 23.10.2025

ЄС у рамках нових санкцій проти РФ розширив заборону на використання платіжних сервісів, зокрема СШП і карток "Мир"

1 хв читати

ЄС у рамках нових антиросійських санкцій розширив заборону на використання систем передачі фінансових повідомлень, зокрема сервісів Національної системи платіжних карток (НСПК, оператор карток "Мир") і Системи швидких платежів (СШП), випливає з публікації в Офіційному журналі ЄС.

"Рішення розширює заборону на транзакції організацій та установ, під’єднаних до Системи передавання фінансових повідомлень ЦБ РФ або до аналогічних спеціалізованих служб обміну фінансовими повідомленнями, створених ЦБ РФ, на інші платіжні сервіси - такі, як Національна система платіжних карток ("Мир") або Система швидких платежів, створені ЦБ РФ або іншими російськими організаціями", - ідеться в публікації в журналі.

ЄС із 25 червня 2024 року заборонив організаціям і установам союзу, що працюють за межами Росії, використовувати СПФП або аналогічні сервіси, створені ЦБ РФ. Із 25 січня 2026 року цю заборону буде розширено на будь-які системи ЦБ РФ або сервіси інших юросіб, які надають можливість передавання фінансових повідомлень (зокрема, СШП і "Мир").

Теги: #платіжні #єс #санкції_рф

