Економіка
17:38 02.10.2025

МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня

Міжнародний валютний фонд (МВФ) поки утримується від коментарів щодо деталей можливої майбутньої програми з Україною, переговори щодо неї продовжаться під час щорічних зборів Фонду у Вашингтоні 13-18 жовтня цього року, повідомила директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак.

"Відповідно до нашої стандартної практики, ми очікуємо зустрічей з представниками української влади під час щорічних зустрічей, тому наші обговорення, звичайно, продовжаться в той час", – сказала вона на традиційному брифінгу у Фонді у четвер.

Козак нагадала, що українська влада 9 вересня офіційно звернулася з проханням про нову програму з МВФ.

"Після цього запиту наші співробітники дуже активно взаємодіють з українською владою. Як і з будь-яким новим запитом на програму, нова угода вимагатиме угоди щодо політичних заходів, які вживатиме влада, а також достатнього фінансування. А у випадку України ми також ведемо переговори з партнерами та донорами України, і нам також знадобляться гарантії фінансування для нової програми", – зазначила директорка Фонду з комунікацій.

За її словами, як тільки все це буде погоджено, досягнута угода на рівні персоналу та отримані гарантії фінансування, тоді програму можна буде представити на затвердження Раді виконавчих директорів.

Козак додала, що в рамках поточної взаємодії директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва минулого тижня зустрілася з президентом України Володимиро Зеленським у Нью-Йорку та обговорила поточну економічну ситуацію в Україні, порядок денний реформ влади, а також постійне зобов’язання МВФ продовжувати підтримувати Україну.

"Щодо багатьох конкретних питань – щодо потреб у фінансуванні, типу програми, загального обсягу фінансування – все це є частиною обговорень, які тривають, тому я не маю жодних подробиць, якими могла би поділитися з вами зараз. Але я точно можу сказати, що ми будемо тримати вас в курсі ходу цих обговорень", – сказала на завершення директорка Фонду з комунікацій.

Як повідомлялося, під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем’єр-міністр України разом із головою НБУ та міністром фінансів 9 вересня офіційно звернулися до МВФ із проханням про нову програму.

Наразі Україна та МВФ працюють за чотирирічною програмою розширеного фінансування EFF, яка була затверджена наприкінці березня 2023 року. Загальний обсяг програми $15,6 млрд, з яких отримано $10,6 млрд. Наприкінці червня цього року, за результатами її восьмого перегляду, наступні 9-й та 10-й перегляди, які припадали на кінець серпня та початок грудня цього року, були об’єднані в один дев’ятий перегляд, який наразі запланований на четвертий квартал 2025 року і за результатами якого може бути виділений черговий транш біля $1,6 млрд.

В той же час представники України та незалежні експерти перед цим заявляли про необхідність розгляду альтернативи у вигляді нової програми у зв’язку з тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до 2026 року.

Нинішня 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року, спершу передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війти ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Міністр фінансів України Сергій Марченко попередньо оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з МВФ від $150 до $170 млрд. Агентство Bloomberg повідомляло, що розмір нової програми може бути скорочений до $8 млрд.

