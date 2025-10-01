Гетманцев запропонував обмежити зарплати чиновникам 80 тис. грн та втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подали пропозицію до державного бюджету на 2026 рік обмежити рівень заробітних плат чиновників лімітом 80 тис. грн на місяць.

"Таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони", – написав Гетманцев у Телеграм у середу.

Він також повідомив, що подав на реєстрацію законопроєкт, яким пропонується тимчасово на 2026 рік встановити для банків підвищену ставку податку на прибуток у розмірі 50% з одночасною забороною врахування збитків минулих періодів.

"Протягом 2023-2024 років держава приймала рішення про оподаткування надприбутків банків наприкінці року. Але в цьому році, як і обіцяли, ми не піднімали оподаткування, і банки заплатять податок на прибуток підприємств за базовою ставкою 25%. Та війна триває. І з року в рік потреби сектору безпеки і оборони потребують дедалі більших видатків", – пояснив свою пропозицію глава комітету.

За його розрахунками, це дозволить збільшити доходи бюджету на 30 млрд грн.