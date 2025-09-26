Інтерфакс-Україна
Економіка
15:13 26.09.2025

Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко

1 хв читати
Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко

Кабінет міністрів України оновив підходи до обліку корисних копалин, щоб вони відповідали міжнародним стандартам, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Провели тематичний екологічний Кабмін. За результатами маємо низку важливих для нашої європейської інтеграції рішень. Оновили підходи до обліку корисних копалин, щоб вони відповідали міжнародним стандартам", - написала Свириденко в телеграм-каналі за підсумками засідання уряду в п'ятницю.

За її словами, національну класифікацію тепер узгоджено з Рамковою класифікацією ООН.

Зокрема, рішення дасть змогу зробити галузь прозорішою та зрозумілішою для інвесторів; підвищити конкурентоздатність української сировини на світовому ринку; відкрити нові можливості для бізнесу та розвитку економіки.

"Це також важливий крок після підписання угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин", - додала прем'єр.

 

Теги: #кабмін #свириденко #корисні_копалини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:23 26.09.2025
Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко

Під час купівлі нових авто українці отримуватимуть інформацію про витрати палива та рівень викидів - Свириденко

09:28 26.09.2025
Кабмін ліквідував Коордраду з функціонування НВМК

Кабмін ліквідував Коордраду з функціонування НВМК

08:41 26.09.2025
Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

21:22 24.09.2025
Свириденко на Донеччині провела нараду з міністрами та керівником ОВА щодо опалювального сезону і ВПО

Свириденко на Донеччині провела нараду з міністрами та керівником ОВА щодо опалювального сезону і ВПО

16:48 23.09.2025
Уряд затримує нормативну базу для погашення боргів на балансуючому ринку – голова енергокомітету Ради

Уряд затримує нормативну базу для погашення боргів на балансуючому ринку – голова енергокомітету Ради

16:16 23.09.2025
Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

18:45 22.09.2025
Італія надасть грант на реконструкцію зрошувальних систем Одеської області

Італія надасть грант на реконструкцію зрошувальних систем Одеської області

16:52 22.09.2025
Мінфін і Міносвіти шукають рішення щодо створення гідних умов оплати праці педпрацівникам - Свириденко

Мінфін і Міносвіти шукають рішення щодо створення гідних умов оплати праці педпрацівникам - Свириденко

16:03 22.09.2025
Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус"

Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус"

15:06 22.09.2025
Кабмін врегулював передачу навчальної зброї від військових частин до Центрів нацспротиву та для викладання "Захисту України"

Кабмін врегулював передачу навчальної зброї від військових частин до Центрів нацспротиву та для викладання "Захисту України"

ВАЖЛИВЕ

ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р

Зростання реального ВВП України у II кв.-2025 сповільнилося до 0,8%

Україна бачить нову 4-річну програму з МВФ частиною пакета фінансування на $150-170 млрд – міністр фінансів

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

ОСТАННЄ

Група з рітейлу та логістики в Раді бізнесу запустила опитування учасників ринку про ключові проблеми

USP Panels почав виробництво сендвіч-панелей в ІП "Формація"

ЄБРР шукає консультантів для узгодження законодавства України про ринки капіталу з нормами ЄС

Зменшення пропозиції та стабільний попит утримують тренд на зростання цін на новобудови у Києві – група DIM

"Нафтогаз" веде переговори в США про прямі поставки американського LNG в Україну

Кабмін обмежив чотирма кількість заступників голови правління ПФУ

Фонд часткового гарантування агрокредитів за 1,5 року надав 31,76 млн грн гарантій за 35 кредитами

"Vodafone Україна" вчетверте підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 95% від номіналу

"Нібулон" у 2025/2026 МР уже перевіз 40 тис. тонн зерна партнерів

Транспортний безвіз вантажоперевезень з країнами ЄС продовжено до 2027 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА