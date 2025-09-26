Кабмін унормував підходи до обліку корисних копалин з міжнародними стандартами - Свириденко

Кабінет міністрів України оновив підходи до обліку корисних копалин, щоб вони відповідали міжнародним стандартам, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Провели тематичний екологічний Кабмін. За результатами маємо низку важливих для нашої європейської інтеграції рішень. Оновили підходи до обліку корисних копалин, щоб вони відповідали міжнародним стандартам", - написала Свириденко в телеграм-каналі за підсумками засідання уряду в п'ятницю.

За її словами, національну класифікацію тепер узгоджено з Рамковою класифікацією ООН.

Зокрема, рішення дасть змогу зробити галузь прозорішою та зрозумілішою для інвесторів; підвищити конкурентоздатність української сировини на світовому ринку; відкрити нові можливості для бізнесу та розвитку економіки.

"Це також важливий крок після підписання угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері корисних копалин", - додала прем'єр.