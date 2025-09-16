"Укрпошта" за базовим прогнозом буде прибутковою у 2025-2028рр – компанія

"Укрпошта" за базовим сценарієм, який передбачає зростання її доходів в середньому на 9%, операційних витрат на 8% щороку та капітальних інвестицій за цей період у 2,9 млрд грн, буде прибутковою у 2025-2028 рр., йдеться у матеріалах до проєкту закону "Про державний бюджет України на 2026 рік", внесеного урядом до Верховної Ради в ніч на вівторок.

"Відповідно до очікувань АТ "Укрпошта" за базовим сценарієм у 2025–2028 роках діяльність компанії буде прибутковою, що забезпечується зростанням доходів від посилок та керованим зростанням витрат", – зазначається в документах.

Згідно з ними, на цей рік прибуток до оподаткування "Укрпошти" очікується на рівні 0,23 млрд грн, на наступний – 0,13 млрд грн, на 2027-й – 0,32 млрд грн, на 2028-й – 0,40 млрд грн.

Відповідно до очікувань, за базовим сценарієм борг компанії зменшиться з 1,5 млрд грн у 2025 році до 1,0 млрд грн у 2028 році.

"За альтернативним сценарієм, результат діяльності компанії є більш волатильним – з позитивного у 2025 році знижується до збитків у 2026 році через зростання операційних витрат та амортизації та помірно відновлюється прибуток з 2027 року. За негативним сценарієм, очікується негативний фінансовий результат діяльності компанії протягом усього періоду, різко погіршуючись після 2025 року", – йдеться у матеріалах.

Крім того, базовий сценарій передбачає відсутність впливу збройної агресії РФ на роботу морських портів та їх вихід на повну потужність з 2026 року, поступове повернення до ринкових умов з 2026 року, зниження обмінного курсу гривні до долара США в середньому на 3,2% річних, інфляцію в Україні у середньому 8,7% на рік та уповільнення міжнародної інфляції, що дає змогу послабити монетарну політику.

Альтернативний сценарій передбачає повне відновлення судноплавства у Чорному морі та поступове повернення до ринкових умов тільки з 2027 року, негативний – в цьому році, але ще трохи пізніше, а також трохи більшу девальвацію (4,5% та 8,9%) та інфляцію (10,2%-9,8%).

Нагадується, що АТ "Укрпошта" у 2024 році отримало 413,2 млн грн збитку проти 796,4 млн грн у 2023 році. Ліквідність компанії у 2024 році знизилась порівняноіз 2023 роком на 9%.

Зазначається також, що поточні зобов’язання компанії перевищували її оборотні активи на 3,73 млрд грн, що призвело до зниження коефіцієнта поточної ліквідності з 0,69 у 2023 році до 0,63 у 2024 році.

Як зазначається, боргове навантаження "Укрпошти" є високим: борг до активів у 2024 році становить 98%. Зараз капітальні витрати зосереджені на реалізації проєкту з розвитку логістичної мережі, фінансування за кредитною угодою з ЄБРР та ЄІБ на суму EUR63 млн та EUR30 млн.

На думку Нацбанку, фінансовий стан "Укрпошти " є критичним, а її капіталізація знизилася в 13 разів – з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, що "створює реальні ризики дефолту компанії з боку кредиторів у проекції подальшого "проїдання" капіталу". Згідно з оцінкою центробанку, необхідність докапіталізації компанії станом на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.

В той же час генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заперечує звинувачення у недостатній капіталізації та пояснює її змінами методології НБУ. Він також заявив, що компанія не потребує докапіталізації з держбюджету та до 1 січня 2026 року виконає вимоги Нацбанку щодо капіталу власними ресурсами, без докапіталізації з бюджету.