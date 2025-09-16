Інтерфакс-Україна
13:49 16.09.2025

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 10,7% фінансування Мінспорту

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 10,7% фінансування Мінспорту
Фото: https://mms.gov.ua

Збільшення на 10,7% (646,7 млн грн) до 6,7 млрд грн фінансування Міністерства молоді і спорту України порівняно з 2025 роком передбачає проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Згідно із законопроектом №14000 від 15 вересня, на керівництво і управління у сфері молоді та спорту пропонується передбачити 135 млн грн, на спорт вищих досягнень - 3,9 млрд грн, на розвиток спортивної медицини, забезпечення діяльності закладів вищої освіти та  наукову діяльність в сфері спорту — 778,4 млн грн, на масовий спорт — 639,5  млн грн, на молодіжну політика — 83,2 млн грн; утвердження української національної та громадянської ідентичності — 27 млн грн.

В той же час, на наступний рік не передбачається субвенції місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації  соціального проекту "Активні парки - локації здорової України", яка в 2025 році становить 45,9 млн грн.

"Це не просто цифри. Це — інвестиції  у фізичне здоров’я, єдність і майбутнє країни. Цей проєкт бюджету — підтвердження того, що молодь і спорт залишаються у фокусі державної політики навіть у найважчі часи", - йдеться у повідомленні Мінспорту.

Як повідомлялося, держбюджет-2024 передбачав 7,5 млрд грн на фінансування спортивної сфери. Держбюджет-2025 передбачає 6 млрд грн на фінансування Мінспорту.

