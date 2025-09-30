Інтерфакс-Україна
"Євросолідарність" ініціює переспрямування 200 млрд грн на потреби ЗСУ в проєкті держбюджету-2026, повідомив Порошенко

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/08/24

Парламентська фракція партії "Європейська солідарність" внесла у вівторок поправки до проєкту державного бюджету на 2026 рік (законопроєкт №14000), якими пропонує 200 млрд грн з нецільових витрат переспрямувати на потреби Збройних сил України, повідомляється на сайті політсили.

"Сьогодні цей наш пакет поправок зареєстрований. Ми, звичайно, будемо підтримувати і збільшення забезпечення наших вчителів та лікарів. Але перший пріоритет – український воїн. Давайте зробимо подарунок напередодні Дня Захисників, напередодні 1 жовтня і підтримаємо пропозиції "Європейської солідарності", – сказав народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у вівторок.

Він відзначив, що поправки до держбюджету-2026 внесені 30 вересня, в останній день, коли є можливість їх зареєструвати.

"Наші пропозиції полягають в наступному. Різко збільшити надходження від "ігорки", від "табачки", від алкоголю – це те, на чому влада гріє руки. Припиняємо витрачати гроші на хабарі, всілякі кешбеки, дороги, фінансування додаткових інвестиційних проектів. І всі ці гроші, а це 200 мільярдів гривень, спрямовуємо на забезпечення потреб Збройних сил України. Бо не будуть забезпечені Збройні сили – не буде існувати Україна", – сказав Порошенко.

Нардеп наполягає, що гроші мають бути повернуті безпосередньо на рахунки бригад. "Ми маємо збільшити відсоток ПДФО, які сплачують військові, який має залишитися в них на рахунках", – наголосив політик.

На сайті політсили повідомляється, що Порошенко у вівторок повіз чергову партії допомоги для 16-ти підрозділів, які воюють на східному напрямку. Військовим передали, зокрема, 1500 FPV-дронів, екскаватори, ремонтні майстерні, прально-душові комплекси, вантажівку, штурмові та евакуаційні квадроцикли, комплекси РЕБ "Шатро" 5Д, детектори дронів "Аспірин", генератори та зарядні станції, "Старлінки", комп’ютерну техніку та іншу електроніку.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік (№14000) за умови збільшення фінансування сектору безпеки і оборони до мінімально необхідного рівня. Про це повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") за підсумками засідання 26 вересня.

