НБУ пропонує розглянути варіант здати ліцензію націоналізованому ПІН Банку замість передати його "Укрпошті"

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України ( НБУ) пропонує уряду розглянути варіант здачі ліцензії націоналізованого Першого інвестиційного банку (ПІН Банку) замість передачі його національному оператору зв’язку АТ "Укрпошта", щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та" проїдання" капіталу.

"Сам банк є збитковим та порушує норматив регулятивного капіталу, не має бізнес-моделі та може бути використаний лише як ліцензія. Водночас НБУ зазначає про доцільність розгляду варіанту здачі ліцензії, щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та "проїдання" капіталу", – йдеться у матеріалах до проєкту державного бюджету України на 2026 рік, внесеного урядом до Верховної Ради в ніч на вівторок.

На думку НБУ, фінансовий стан "Укрпошти " є критичним. Зокрема, від 2022-го по 2024 рік отримано збиток у сумі 2,5 млрд грн, а капіталізація знизилася в 13 разів – з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, що "створює реальні ризики дефолту компанії з боку кредиторів у проекції подальшого проїдання капіталу".

Згідно з оцінкою Нацбанку, необхідність докапіталізації компанії станом на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Вищий антикорупційний суд України стягнув із російського підприємця Євгена Гінера на користь держави 88,89% акцій українського PIN-банку, який йому належав.

Наприкінці січня цього року, як повідомив на той період прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Кабінет міністрів передав акції до Міністерства розвитку громад та територій України для створення поштового банку.

Днями генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у відповідь на звинувачення Нацбанку заявив, що компанія не потребує докапіталізації з держбюджету та до 1 січня 2026 року виконає вимоги НБУ щодо капіталу власними ресурсами, без докапіталізації з бюджету.

На середину 2025 року ПІН Банк за розміром активів – 364,6 млн грн – посідав останнє місце серед 60 українських банків. Від початку року вони зменшилися на 8,3%, а збиток за перше півріччя сягнув 29,4 млн грн.