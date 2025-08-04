Сектор плодоовочівництва нарощує продажі, але скорочує сплату податків - Гетманцев

Фруктова галузь у 2025 році повернулася до старих схем і, попри зростання обсягів постачання майже на 30%, скоротила сплату податків, показавши приріст 108,4 млн грн, що в 2,9 раза менше, ніж торік, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Ба більше, сплата ПДВ знизилася на 42,8 млн грн, уточнюється в дописі.

Він нагадав, що у 2024 році фруктова галузь демонструвала позитивну динаміку, коли зросло виробництво, збільшився експорт і зросли надходження до бюджету.

"Загальна сума податків, сплачених галуззю, зросла на 316 млн грн порівняно з 2023 роком, з яких ПДВ — +239,8 млн грн. Це свідчило про часткове виведення ринку з тіні та перехід до прозорої діяльності ", - наголосив народний депутат.

Він також звернув увагу на показові зміни у рівні сплати ПДВ за ключовими напрямками, Так, у виробництві фруктових і овочевих соків у 2024 році цей показник становив 3%, а поточному 2025 році — 2,22%. Що означає падіння в 0,78 відсоткового пункту (в.п.) в умовах зростання реалізації.

Аналогічна ситуація, за інформацією Гетманцева, і з переробкою та консервуванням фруктів і овочів: 2024 рік — 2,16%, 2025 рік — 1,41%, падіння 0,75 в.п., теж на тлі зростання обсягів.

"Простими словами: продають більше — податків платять менше. Це виглядає не як випадковість, а як повернення до старих схем: заниження реальних обсягів, фіктивний ПДВ-кредит, робота через ФОПів, обхід РРО ", - акцентував Гетманцев.

Голова парламентського податкового комітету закликав контролюючі органи дати відповідь на запитання, чому в умовах зростання виробництва податкове навантаження падає, і запропонував поцікавитися, чи не втрачає бюджет знову сотні мільйонів гривень.