Інтерфакс-Україна
Економіка
13:58 21.07.2025

СЕС 200 кВт за перші 3,5 міс. роботи зекономила меблевій компанії "Павлик М" майже EUR20 тис. – засновник

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СЕС 200 кВт за перші 3,5 міс. роботи зекономила меблевій компанії "Павлик М" майже EUR20 тис. – засновник

Сонячна електростанція у 200 кВт, встановлена виробником столів і стільців "Павлик М" із Закарпаття, за три з половиною місяці роботи зекономила йому EUR19,4 тис., повідомив засновник і СЕО меблевої компанії Йосиф Павлик.

"За 3,5 місяці наша СЕС зекономила нам EUR19,4 тис. Я думаю, що непогана копійка зайшла. І я вважаю, що цей проєкт і всі розрахунки по ньому не тільки виправдали наші очікування, але й перевершили їх", – сказав Павлик в інтерв’ю "Енергореформі" в рамках спецпроєкту "ОЩАДлива енергетика" про енергоефективні кейси бізнесу та фізичних осіб, реалізовані спільно з Ощадбанком.

Павлик зазначив, що споживання фабрики складає приблизно 300 кВт, з яких 200 кВт при гарному сонячному дні покриває СЕС.

"Виходить, наші батареї на даху цехів економлять нам електрику за рахунок сонця", – резюмує Павлик.

Як пояснює підприємець, для компанії, що зростає, завжди не вистачає оборотних коштів, тому встановлення СЕС було другорядним питанням.

При цьому, за його словами, за останні два роки ринок меблів став значно складнішим, а конкурувати з виробниками з Польщі, Болгарії та Китаю, які мають доступ до дешевих кредитів, непросто.

Це змусило меблярів переглянути структуру витрат і шукати способи зниження собівартості продукції. Під час аналізу витрат стало очевидним, що за два роки електроенергія перетворилася на одну з ключових їхніх статей у виробництві.

"Саме тоді від давнього партнера компанії Ощадбанку дізналися, що існує програма, яка дозволяє залучити кредитні кошти на вигідних умовах, особливо для експортерів із хорошою репутацією, стабільними обігами й валютною виручкою", – розповідає Павлик, зазначаючи, що таким чином компанія отримала 2 млн грн кредиту, зробивши власний внесок трохи менший за 900 тис. грн

Павлик звертає увагу, що метою проєкту було насамперед зменшення собівартості продукції, а не забезпечення джерел безперебійного живлення, а проєкт СЕС його дуже зацікавив, зокрема, терміном окупності приблизно в 1,5 роки.

"Усе зійшлося в одну точку: наші очікування, можливості банку і технічна спроможність підрядника. Ми отримали. Як і було заплановано, вже 1 березня 2025 року наша сонячна електростанція потужністю 200 кВт запрацювала. Все відбулося майже ідеально", – ділиться досвідом підприємець.

Як прокоментувала відповідальна за ММСБ членкиня правління Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька, у таких проєктах важлива не лише наявність доступних ресурсів, а й глибока експертиза у широкому переліку питань, які мають суттєвий вплив на бізнес клієнта.

"Тому наша команда системно працює з підприємцями по всій Україні – допомагаємо бізнесу реалізовувати ті рішення, які дають найкращий ефект", – зазначила Буткова-Вітвіцька.

Довідка: Компанія "Павлик М" заснована в 2007 році експортує продукцію до понад 15 країн світу, налічує понад 100 працівників, майже половина з яких внутрішньо переміщені особи з різних регіонів України.

Теги: #павлик #енергореформа

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