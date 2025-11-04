НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу на 2026р. в 786,74 грн/МВт*год, для зеленої металургії – в 428,63 грн/МВт*год

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії у 2026 році у розмірі 786,74 грн/МВт*год (тут і далі без ПДВ), що на 100,51 грн/МВт*год, або на 14,6% вище чинного у 2025 році.

Таке рішення прийняте на засіданні енергорегулятора у вівторок, яке транслювалося онлайн.

Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф схвалено на рівні 428,63 грн/МВт*год – його зростання складає 69,08 грн/МВт*год, або 19,2%.

Необхідний дохід (прогнозовані витрати) в структурі тарифу НЕК на передачу на 2026 рік становить 74,33 млрд грн.

Найбільшу частку у тарифі на передачу займає обсяг спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії – 358,11 грн/МВт*год.

Всього на е/е для промислової ВДЕ-генерації та СЕС домашніх господарств планується витратити 33,8 млрд грн, з яких відповідно 24 млрд грн та 9,7 млрд грн. Ще 116,6 млн грн з цих коштів розраховано на постачальника "останньої надії".

Рішення НКРЕП підлягає подальшому обговоренню для остаточного прийняття.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" розрахувала тариф передачу електроенергії на 2026 рік на рівні 848,52 грн/МВт*год (тут і далі без ПДВ), що на 162,29 грн/МВт*год або 24% більше у порівнянні з діючим тарифом-2025. Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф визначено на рівні 467,13 грн/МВт*год, що означає зростання на 107,58 грн/МВт*год або на 30%.

Тарифна складова на виконання спецобов’язків по зеленій електроенергетиці становить 381,39 грн/МВт*год.