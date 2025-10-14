Ощад профінансував 100 МВт генерації електроенергії для ММСБ

Ощадбанк в рамках підтримки українського бізнесу у зміцненні енергетичної стійкості надав протягом останніх 12 місяців 1,8 млрд грн фінансування за напрямом мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ), що забезпечило запуск понад 100 МВт нових потужностей генерації електроенергії для підприємств України, повідомила пресслужба банку.

Як уточнюється у релізі, наданому "Енергореформі", всього за напрямом ММСБ банк отримав заявок для фінансування енергетичних проєктів на 3,3 млрд грн.

"Ощадбанк разом із партнерами забезпечує бізнесу доступ до фінансування таких проєктів на максимально вигідних умовах включно з грантовою підтримкою. Ми допомагаємо бізнесу не лише вистояти, а й розвиватися у найскладніших умовах", – прокоментувала членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька.

Вона зазначила, що постійні обстріли та цілеспрямоване руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури з боку РФ напередодні зими роблять питання енергобезпеки для бізнесу не просто актуальним, а життєвоважливим. За її словами, українські підприємці змушені інвестувати у власну генерацію, сонячні панелі, резервні джерела живлення – все, що дає змогу працювати навіть під час відключень чи атак на енергосистему.

Ощад пояснив, що фінансування енергетичних проєктів для бізнесу реалізується в партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку. У межах спільної програми підприємці можуть отримати кредити з грантовим компонентом – грант покриває від 10% до 30% суми кредиту, але не більше EUR300 тис., залежно від напряму, зокрема, для "зелених" рішень, ветеранського бізнесу і підприємств внутрішньо переміщених осіб. Максимальна сума кредиту сягає EUR3 млн.

Ощадбанк також пропонує підприємцям фінансування енергетичних рішень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%", за якою її учасники можуть отримати до 150 млн грн на строк до 10 років із власним внеском від 20%. Як зазначив Ощад, він також реалізує понад 50 партнерських програм із постачальниками енергетичного обладнання, в межах яких клієнти можуть отримати фінансування зі ставкою від 0,01% річних без обмеження щодо суми кредиту строком до 10 років. Власний внесок – від 0%.

Як повідомлялося, 26 червня 2024 року 17 найбільших банків підписали меморандум про пільгове кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури. За даними НБУ, українські банки з червня 2024-го по вересень-2025 року профінансували проєкти на встановлення генерації електроенергії загальною потужністю 1,026 ГВт, зі зберігання енергії на генерації тепла – 402 ГВт,

Загальна сума фінансування проєктів із відновлення енергетики, які надавалися в 21 області країни, становить 27,1 млрд грн.

Зі свого боку, Ощадбанк повідомив, що з початку дії меморандуму про пільгове кредитування енергетики профінансував енергопроєкти загальною потужністю 450 МВт.

За даними директора департаменту підтримки і розвитку корпоративного бізнесу Ощаду Євгена Мʼячина на початок вересня, 80% в енергетичному портфелі Ощаду становлять проєкти великого корпоративного бізнесу, серед яких переважають вітроенергетика та установки для зберігання енергії (УЗЕ). Він зазначив, що загальна сума укладених Ощадом угод із фінансування розбудови децентралізованої генерації протягом повномасштабної війни в сегменті корпоративного бізнесу перевищує 6,1 млрд грн. При цьому в роботі на найближчий рік – угоди ще на 300 МВт встановленої потужності.