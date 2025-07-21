Спецпроєкт "ОЩАДлива енергетика": Як компанія-експортер меблів "Павлик М" побудувала СЕС і який результат отримала

"Енергореформа" у рамках спецпроєкту з Ощадбанком розповідає історії підприємців-клієнтів банку, яким власна енергетика допомагає працювати й розвиватися.

"За останні два роки ринок меблів став значно складнішим. Якщо говорити про експорт, то сьогодні ми конкуруємо з виробниками з Польщі, Болгарії та Китаю. Безумовно, змагатися з країнами, де виробники мають доступ до кредитів під 2% річних, а рівень заробітної плати вже майже не відрізняється від українського, – непросто.

Це змусило нас переглянути структуру витрат і шукати способи зниження собівартості продукції. Ми проаналізували, і стало очевидно: за ці два роки електроенергія перетворилася на одну з ключових статей витрат у виробництві. Відтак постало завдання – знайти ефективні шляхи для її оптимізації", – розповів про стан справ Йосиф Павлик, засновник і СЕО меблевої компанії "Павлик М", пояснюючи власні енергетичні рішення.

З розмови з Йосифом Павликом:

"Компанія "Павлик М" спеціалізується на виробництві столів і стільців. Сьогодні ми експортуємо нашу продукцію до понад 15 країн світу. Формально компанія була заснована у 2007 році, хоча перші кроки у цьому напрямку я почав робити ще у 2004-му – із невеликого виробництва меблевих елементів у гаражі біля батьківського будинку.

Починав буквально з нуля, або навіть, як я жартую, з мінуса. Проте за останні п’ять років ми з командою змогли побудувати сильний продукт, який успішно представлений на міжнародному ринку. За цей час компанія зросла утричі як за обсягами виробництва, так і за фінансовими показниками".

Найоптимальнішим видалося будівництво сонячної станції – своїм досвідом у цьому напрямку поділилися колеги-меблевики. Крім того, активно просувала ідею СЕС для меблевиків і профільна асоціація. До речі, Павлик вказує на її заслугу у тому, що меблі за оборотом увійшли у десятку експортних товарів України, оскільки вона, за його словами, дуже допомагає компаніям просувати їхню продукцію за кордон.

Водночас, як пояснює підприємець, для компанії, яка зростає, завжди не вистачає оборотних коштів, тому встановлення сонячних батарей було другорядним питанням.

"Ми вже чітко розуміли: чим довше зволікаємо, тим більше втрачаємо. Тож почали глибше вивчати тему енергоефективності. Саме тоді від нашого давнього партнера – Ощадбанку – дізналися, що банк може надати доступне фінансування, і головне – оперативно. Виявилося, що існує програма, яка дозволяє залучити кредитні кошти на вигідних умовах, особливо для експортерів із хорошою репутацією, стабільними обігами й валютною виручкою", – розповів Павлик.

За його словами, умови кредитування повністю влаштували компанію. Ба більше, банк надав ще й невелике маркетингове дослідження – із добіркою надійних підрядників для реалізації проєкту. З-поміж кількох варіантів ми обрали регіональну компанію Proso Energy.

"Усе зійшлося в одну точку: наші очікування, можливості банку і технічна спроможність підрядника. Ми отримали кредит у розмірі 2 млн грн, зробивши власний внесок трохи менший за 900 тис. грн. Як і було заплановано, вже 1 березня 2025 року наша сонячна електростанція потужністю 200 кВт запрацювала. Все відбулося майже ідеально", – поділився досвідом підприємець.

Павлик звернув увагу на те, що метою проєкту було, насамперед, зменшення собівартості продукції, а не забезпечення джерел безперебійного живлення.

"Це більше про економію. Якщо б ми поставили акумулятори, ми могли з вами говорити, що це допомагає при відключеннях е/е. Але виходячи з того, що вже рік наша енергосистема справляється з цим, потреби думати про безперебійність немає. Зараз ми говоримо насамперед про конкурентноздатну собівартість", – зазначає Павлик.

З розмови з Йосифом Павликом.

"Якщо наша фабрика за годину споживає 300 кВт, то при гарному сонячному дні 200 кВт нам покриває станція. Перемножте ці 200 кВт*год на 12 грн, бо така у середньому ціна е/е у нас, то економія тільки за годину складе 2,4 тис. грн. Виходить, наші батареї на даху цехів економлять нам електрику за рахунок сонця.

Він додав, що проєкт його дуже сильно зацікавив, коли він побачив розрахунки компанії-інсталятора, зокрема, тим, що термін його окупності складав приблизно 1,5 роки.

"Зараз майже не існує такого бізнесу, який може окупитися за 1,5 роки. А щодо економії електроенергії, то ми сказали у команді: слухайте, навіть, якщо ми будемо на 20% менше купувати е/е, то це вже досить круто. Завдяки СЕС ми зменшили споживання із мережі на третину. Зараз, коли після її запуску пройшло більше 3,5 місяців, ми бачимо, що всі розрахунки виправдалися на 100%", – пояснив мебляр.

Підприємець поділився розрахунками з програми управління сонячними батареями, налаштування якої може зекономлену е/е перераховувати в гроші.

"Отже, за 3,5 місяці наша СЕС зекономила нам EUR19,4 тис. Я думаю, що непогана копійка зайшла. І я вважаю, що цей проєкт і всі розрахунки по ньому не тільки виправдали наші очікування, але й перевершили їх", – ділиться Павлик.

З розмови з Йосифом Павликом

"Сьогодні у компанії "Павлик М" працює понад 100 працівників. Майже половина з них – внутрішньо переміщені особи з різних регіонів України: Київської, Харківської, Донецької, Запорізької областей. Люди охоче приєднуються до нашої команди, адже ми пропонуємо конкурентну заробітну плату, одну з найвищих у регіоні, та підтримуємо позитивну робочу атмосферу.

Я переконаний: коли у людини закриті базові потреби – житло, стабільний дохід – з’являється ресурс для розвитку, навчання, і зрештою, для більш глибоких ідей. Саме тоді починається справжня залученість.

За словами Павлика, важливо усвідомити, що партнерство з надійною фінансовою установою – це must have для будь-якого сучасного бізнесу. Але таке партнерство неможливе без взаємної довіри.

"Ми маємо бути відкритими – ділитися з банком планами, ризиками, перспективами. Адже банк – це не просто кредитор, це повноцінний партнер. Як ми хочемо, щоб наш клієнт був задоволений, так само і банк має розуміти, коли та як повернуться вкладені ним кошти. Тому ми свідомо будуємо культуру прозорості та відкритих відносин. І це, як показує практика, працює, особливо у складні часи. Прозорість і довіра стають конкурентною перевагою компаній, які прагнуть не лише втриматися на плаву, а й масштабувати бізнес і примножувати капітал", – вважає власник "Павлик М".

Водночас, бізнесмен звернув увагу на те, що у партнерстві важлива й глибока зануреність банку у проєкти клієнта і його компетенція працювати саме з корпоративним сектором.

"Вони системно підходять до роботи з корпоративними клієнтами. Наприклад, представники Ощаду регулярно, майже щомісяця, приїжджають безпосередньо на фабрику. Вони на власні очі бачать наші бізнес-процеси, динаміку змін, етапи розвитку виробництва. Це дає змогу не просто оцінити нас як клієнта "по паперах", а відчути наш розвиток у реальному часі. Такий підхід формує довіру. Особливо, коли вона підкріплена своєчасним виконанням усіх зобовʼязань перед банком. З Ощадом у нас уже не просто банківські відносини – це справжнє партнерство", – наголосив представник бізнесу.

З розмови з Йосифом Павликом:

"Зараз складно щось прогнозувати напевно, але якщо спробувати сформулювати бачення, то у 2030 році я бачу компанію "Павлик М" лідером меблевого ринку України. Ми продовжуємо активну експансію і постачаємо нашу продукцію не лише до країн ЄС, а й до США, Великої Британії та низки інших ринків.

Коментар банку

"Ми бачимо своє завдання не лише у наданні фінансування, але й в інших видах співпраці з клієнтами, особливо там, де йдеться про розвиток виробництва, зростання експорту та підвищення енергоефективності. У таких проєктах важлива не лише наявність доступних ресурсів, а й глибока експертиза у широкому переліку питань, які мають суттєвий вплив на бізнес клієнта. Тому наша команда системно працює з підприємцями по всій Україні – допомагаємо бізнесу реалізовувати ті рішення, які дають найкращий ефект", – зазначила членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька.