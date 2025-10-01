Інтерфакс-Україна
Економіка
14:15 01.10.2025

"Нафтогаз" залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу

Група "Нафтогаз" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали кредитну угоду на EUR 300 млн на закупівлю імпортного природного газу. Підписання угоди відбулося у Києві у середу, передає кореспондент "Енергореформи" з місця події.

"Цим кредитом ми фіналізуємо довгу і складну роботу із залучення фінансування закупівлі імпортного газу для проходження ОЗП. Це спільна наша робота з урядом та міжнародними фінансовими організаціями", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький після підписання угоди.

Він наголосив, що ЄІБ інституційно фінансує інвестиційні проєкти, але погодився підтримати "Нафтогаз" у закупівлі імпортного газу з подальшою релокацією цих коштів саме в інвестпроєкти.

"ЄІБ пішов нам назустріч, бо бачить, що Росія руйнує наші потужності видобутку газу, і його необхідно замістити. Коли газ буде проданий, і компанія отримає за нього гроші, вона релокує їх в інвестиційні проєкти. Тобто ЄІБ дав нам маневреність використання коштів напередодні ОЗП, і ми дуже вдячні за це", - пояснив глава "Нафтогазу".

За словами Корецького, коштів ЄІБ має вистачити на закупівлю понад 600 млн куб. м газу.

"Сам кредит розрахований до 20 років, і є найдовшим в кредитному портфелі НАК, що дає змогу планувати діяльність в довгостроковій перспективі", - пояснив глава компанії.

Він наголосив, що, як і нещодавній кредит ЄБРР на EUR500 млн, кредит ЄІБ дається під гарантії Єврокомісії, що не потребує додаткового навантаження на державний бюджет.

