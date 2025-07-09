Інтерфакс-Україна
Економіка
11:54 09.07.2025

"Укренерго" закликало ощадливо споживати е/е у середу з 16:00 до 22:00

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"Укренерго" закликало ощадливо споживати е/е у середу з 16:00 до 22:00

"Укренерго" закликала ощадливо використовувати е/е у середу з 16:00 до 22:00 у зв’язку зі зростанням споживання внаслідок спеки та зниженням продуктивності побутових СЕС через хмарність.

"З 16:00 до 22:00 сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною електротехнікою та не вмикайте кілька електроприладів одночасно", – йдеться в повідомленні компанії у Телеграм у середу.

В "Укренерго" зазначили, що споживання електроенергії зростає другий день поспіль, і зранку 9 липня було на 3,1% вищим, ніж у цей же час вівторка, 8 липня. Вчорашній добовий максимум, зафіксований увечері, також був на 2,3% вищим, ніж максимум понеділка.

"Причина – спекотна погода на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів. А також – висока хмарність у частині областей, що зумовлює зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій", – пояснює НЕК.

При цьому "Укренерго" зауважує, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, і радить стежити за повідомленнями в інформресурсах операторів системи розподілу (обленерго).

Системний оператор також повідомляє, що негода продовжує знеструмлювати населені пункти України: внаслідок сильних дощів та грози на ранок повністю або частково був знеструмлений 681 населений пункт у шести областях.

"Бригади обленерго працюють над усуненням пошкоджень на лініях, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – запевнили в "Укренерго".

Як повідомлялося, на ранок вівторка був знеструмлений через негоду 701 населений пункт у шести областях. Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії була з 17:00 до 22:00.

Теги: #економія #укренерго #споживання

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