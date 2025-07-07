Інтерфакс-Україна
Економіка
15:01 07.07.2025

Кабмін запровадив моніторинг практичного впровадження результатів досліджень, фінансованих з Національного фонду досліджень України

1 хв читати

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів Національного фонду досліджень України і до Порядку конкурсного відбору та фінансування проектів Національним фондом досліджень України, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі у понеділок.

Зокрема, зміни стосуються уточнення напрямів спрямування бюджетних коштів, актуалізації основних принципів організації та проведення конкурсного відбору проектів щодо орієнтації конкурсної тематики на пріоритетні потреби суспільного розвитку та дотримання бюджетного законодавства на середньостроковий період, та зазначення актуальних критеріїв визначення тематики проектів.

"Також запроваджено поетапність перевірки конкурсних заявок на відповідність формальним ознакам для підвищення її ефективності; уточнено підстави для прийняття рішення про припинення надання грантової підтримки та повернення коштів грантової підтримки; оновлено та уніфіковано норми, що регулюють процес звітування відповідно до положень чинного законодавства у сфері науки", - наголосив Мельничук.

Крім того, було запроваджено моніторинг практичного впровадження результатів виконання проектів, які фінансувалися Національним фондом досліджень України.

Теги: #кабмін #фінансування #фонд #дослідження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:51 07.07.2025
Кабмін посилив вимоги до отримувачів грантів від Українського ветеранського фонду

Кабмін посилив вимоги до отримувачів грантів від Українського ветеранського фонду

14:38 07.07.2025
Кабмін схвалив створення Національної інформаційної системи попередніх даних реєстрації особи

Кабмін схвалив створення Національної інформаційної системи попередніх даних реєстрації особи

14:31 07.07.2025
Уряд схвалив законопроект про створення окремих комісій щодо дисциплінарних порушень в НПУ та для розслідувань порушення поліцейськими прав людини

Уряд схвалив законопроект про створення окремих комісій щодо дисциплінарних порушень в НПУ та для розслідувань порушення поліцейськими прав людини

13:45 07.07.2025
Кабмін запустив виплату 5 тис. грн за послугою "Пакунок школяра" - Шмигаль

Кабмін запустив виплату 5 тис. грн за послугою "Пакунок школяра" - Шмигаль

12:10 07.07.2025
Ощад надає EUR10,8 млн кредиту компанії з групи Helios Strategia на СЕС 22 МВт та УЗЕ понад 33 МВт*год

Ощад надає EUR10,8 млн кредиту компанії з групи Helios Strategia на СЕС 22 МВт та УЗЕ понад 33 МВт*год

11:22 07.07.2025
Данський фонд інвестує $5 млн в українську оборонну промисловість – Кабмін

Данський фонд інвестує $5 млн в українську оборонну промисловість – Кабмін

18:35 04.07.2025
Кабмін врегулював диференціацію ліцензування медпрактики за видами надання меддопомоги

Кабмін врегулював диференціацію ліцензування медпрактики за видами надання меддопомоги

14:53 02.07.2025
Могила цадика Нахмана в Умані стала пам’яткою національного значення – рішення Кабміну

Могила цадика Нахмана в Умані стала пам’яткою національного значення – рішення Кабміну

14:34 02.07.2025
Кабмін провів ряд кадрових змін: Кравчук призначений головою Держслужби водного транспорту

Кабмін провів ряд кадрових змін: Кравчук призначений головою Держслужби водного транспорту

14:22 02.07.2025
Кабмін звільнив голову ДАЗВ і поклав його обов'язки на першого заступника Фещенка

Кабмін звільнив голову ДАЗВ і поклав його обов'язки на першого заступника Фещенка

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ

Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових – МВФ

МВФ відкидає можливість бюджетного фінансування імпорту газу

Світовий банк мобілізував понад $77 млрд для допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення - Шмигаль

ОСТАННЄ

ЄБРР зосередиться на енергетиці та ще чотирьох напрямках під час URC2025 у Римі

Nestlé розпочала виробництво вермішелі на новій фабриці в Україні вартістю CHF40 млн

Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ

Доходи держбюджету в I пів.-2025 зросли на 42%, видатки – на 24%

Будівельникам підвищать мінімальну зарплату вдвічі

Темпи експорту зерна на початку 2025/26 МР у 12 разів нижчі, ніж торік

"Київміськбуд" проведе додаткову емісію акцій з 1 жовтня для залучення 2,56 млрд грн

Ціни на первинному ринку житла Одеси у першому півріччі зросли на 19% – "ЛУН"

Сенс Банк компенсує до 1 млн грн ОСББ і ЖБК Львова на проєкти енергозбереження

Ціни на пшеницю у серпні-вересні можуть досягти $230-240 за тонну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА