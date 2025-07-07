Кабмін запровадив моніторинг практичного впровадження результатів досліджень, фінансованих з Національного фонду досліджень України

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів Національного фонду досліджень України і до Порядку конкурсного відбору та фінансування проектів Національним фондом досліджень України, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі у понеділок.

Зокрема, зміни стосуються уточнення напрямів спрямування бюджетних коштів, актуалізації основних принципів організації та проведення конкурсного відбору проектів щодо орієнтації конкурсної тематики на пріоритетні потреби суспільного розвитку та дотримання бюджетного законодавства на середньостроковий період, та зазначення актуальних критеріїв визначення тематики проектів.

"Також запроваджено поетапність перевірки конкурсних заявок на відповідність формальним ознакам для підвищення її ефективності; уточнено підстави для прийняття рішення про припинення надання грантової підтримки та повернення коштів грантової підтримки; оновлено та уніфіковано норми, що регулюють процес звітування відповідно до положень чинного законодавства у сфері науки", - наголосив Мельничук.

Крім того, було запроваджено моніторинг практичного впровадження результатів виконання проектів, які фінансувалися Національним фондом досліджень України.