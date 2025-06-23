Глава Міненерго розраховує на перезавантаження "Укренерго" після призначення Зайченка керівником

Міністр енергетики Герман Галущенко представив колективу НЕК "Укренерго" новообраного голову правління Віталія Зайченка, де висловив переконання в результативному перезавантаженні компанії, розвитку та ефективній співпраці із міжнародними партнерами.

"Укренерго" – важливе для всієї країни стратегічне підприємство. Перед керівництвом та колективом стоять складні виклики, зокрема підготовка до чергової зими в умовах воєнного стану (…). Переконаний, підприємство чекає результативне перезавантаження, розвиток та ефективна співпраця із міжнародними партнерами!", – написав Галущенко міністр у своєму Facebook у понеділок

Він додав, що кандидатуру Зайченка одностайно підтримали всі сім членів наглядової ради.

Міністр вказав, що Зайченко почав роботу в "Укренерго" ще в 1990-х роках і пройшов шлях від інженера до управлінця, має системні знання та вагомий досвід в галузі енергетики, зокрема в складних умовах ізольованого режиму роботи ОЕС в перші тижні повномасштабного російського вторгнення.

Як повідомлялося раніше з посиланням на голову енергокомітету Верховної Ради Андрія Геруса, наглядова рада "Укренерго" обрала головного диспетчера НЕК та члена її правління Віталія Зайченка головою правління компанії.

У шортлист кандидатів на посаду голови правління "Укренерго" за результатами оголошеного 5 лютого 2025 року конкурсу, крім Зайченка, увійшли т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт та ще один представник компанії Іван Юрик, який займається питаннями євробондів. За інформацією джерел Енергореформи, Брехт залишився членом правління.

Міністерство енергетики як єдиний акціонер компанії 13 червня вніс нові зміни в статут НЕК "Укренерго". Вони допускають призначення голови правління компанії кількома спробами, остання з яких, третя, – простою більшістю голосів членів наглядової ради, а перші дві – кваліфікованою більшістю, тобто щонайменше 5 голосами (всього в НР 7 членів, 4 з яких незалежні). Якщо й третя спроба не призведе до результату, НР приймає рішення про оголошення нового конкурсу на голову правління. Він має відбутися через 90 календарних днів з дня прийняття такого рішення.