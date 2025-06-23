Інтерфакс-Україна
Економіка
14:53 23.06.2025

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

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Наглядова Рада НЕК "Укренерго" обрала головою правління компанії  її головного диспетчера та члена правління Віталія Зайченка, повідомив голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус.

"Головою правління "Укренерго" став Віталій Зайченко", – сказав Герус інтернет-порталу "Енергореформа" в понеділок.

У компанії ще не повідомляли офіційно про результати засідання НР, яке було заплановане на понеділок.

За інформацією джерел, близьких до компанії, за Зайченка проголосували всі сім членів наглядради.

Тво голови правління НЕК Олексій Брехт залишився членом правління.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики як єдиний акціонер компанії 13 червня вніс нові зміни в статут НЕК "Укренерго". Вони допускають призначення голови правління компанії кількома спробами, остання з яких, третя, – простою більшістю голосів членів наглядової ради, а перші дві – кваліфікованою більшістю, тобто щонайменше 5 голосами (всього в НР 7 членів, 4 з яких незалежні). Якщо й третя спроба не призведе до результату, НР приймає рішення про оголошення нового конкурсу на голову правління. Він має відбутися через 90 календарних днів з дня прийняття такого рішення.

У шортлист кандидатів на посаду голови правління "Укренерго" за результатами оголошеного ще 5 лютого 2025 року конкурсу увійшли т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, її головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник компанії Іван Юрик, який займається питаннями євробондів.

Теги: #герус #укренерго

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