Україна в 2024 р. увійшла до трійки постачальників органічних продуктів в ЄС

Фото: https://www.facebook.com/OrganicStandardCertification

Україна посіла третє місце серед 123 країн за обсягами постачання органічної продукції до ЄС у 2024 році, повідомив Орган сертифікації органічного виробництва "Органік Стандарт" із посиланням на дані Європейської Комісії.

"203,9 тис. тонн органіки було експортовано з України до країн Європейського Союзу - це на 17,4% більше, ніж у 2023 році! Наші фермери та виробники поступово, але впевнено відновлюють свої позиції після складного періоду ", - написала організація у Facebook.

Згідно з наведеною інфографікою, українські виробники органічної продукції поставили в ЄС в 2023 році 173,72 тис. тонн, а в довоєнному 2021 році цей показник становив 189,24 тис. тонн.

В "Органік Стандарт " висловили упевненість, що органічні зернові, олії, ягоди, фрукти та інші продукти made in Ukraine знову затребувані в Європі.

"Ці цифри — не просто статистика. Це доказ того, що органічний сектор України живий, сильний і потрібний світу ", - наголосили в сертифікаційному органі.