Інтерфакс-Україна
Економіка
12:19 02.06.2025

Підприємства АПК у I кв.-2025 очолили рейтинг найзбитковіших видів економічної діяльності – Южаніна

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Підприємства АПК у I кв.-2025 очолили рейтинг найзбитковіших видів економічної діяльності – Южаніна

За підсумками першого кварталу 2025 року 56,3% підприємств у галузях АПК збиткові, що є найгіршим показником з-поміж усіх видів економічної діяльності, які оприлюднила Державна служба статистики щодо цього періоду, повідомила народна депутатка Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") у Telegram.

Вона зауважила, що рік тому збиткових підприємств в АПК було 38,2%, тобто їх кількість за рік збільшилася на 18,1 процентного пункта (п.п.).

"Як зміниться ця сумна статистика до кінця 2025 року – невідомо, але зупинення вже на цьому тижні "торговельного безвізу" з ЄС, за оцінками бізнес-асоціацій, найнегативніше позначиться саме для підприємств АПК, понад 52% експорту продукції яких припадає на країни ЄС", - нагадала парламентарій.

Южаніна навела дані Міністерства економіки, яке оцінює річні втрати від призупинення "торговельного безвізу" з ЄС на рівні EUR2,9 млрд, і додала, що підприємства очікують значно більші втрати.

"Влада загралася у кешбеки та е-підтримки, не забезпечивши збереження зовнішніх ринків збуту для найбільшої галузі економіки", - резюмувала народний депутат.

Теги: #южаніна #апк

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