Інтерфакс-Україна
Політика
16:13 14.06.2025

Южаніна про обшук в квартирі її сина: я не планую складати мандат, трибуна моя

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Южаніна про обшук в квартирі її сина: я не планую складати мандат, трибуна моя
Фото: https://eurosolidarity.org/

Член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна прокоментувала обшуки у помешканні її сина, заявивши, що не планує складати мандат.

"Трошки минуло часу, і зараз ще більше усвідомлення вчорашніх подій. Три хлопчики, мої онуки народилися в Києві. Хлопчики, які всі дні війни переживали спільно з нами блекаути, сирени, знають що таке шахеди і ракети, спали і сплять часто в паркінгу. Трьох хлопчиків ми не вивезли ні в Ізраїль, ні в Британію, ні кудись", – зазначила вона, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Ті, хто приймав рішення йти зі зброєю в квартиру до дітей, точно вже давно всіх своїх вивіз, точно не мав і не має і граму розуміння як зараз молодій родині тяжко, бо їх троє і вони маленькі, навіть вночі не можуть самостійно спускатись в паркінг", – наголосила депутатка.

Вона зазначила, що не склала мандат на початку повномасштабного вторгнення, щоб залишити країну, і не планує робити це зараз.

"Хто буде захищати країну в майбутньому? Хто як не мої троє хлопчиків? Тим паче, середній, якому вчора виповнилось 6 років мріє бути військовим і вже з ним займаються. До речі, жодної допомоги на всіх трьох дітей (жодної виплати ні при народженні, ні щомісячних протягом трьох років), молоді батьки не отримували. Я їм сказала, що ви впораєтеся. І ще, на останок, я не склала мандат тоді, зараз – тим більше. Трибуна моя", – заявила Южаніна.

Раніше стало відомо, що до квартири сина Южаніної навідалися представники Державного бюро розслідувань, які провели обшук у присутності малолітніх дітей. У "Євросолідарності" обшуки назвали "системною зачисткою політичного поля" та "кампанією залякування".

Теги: #южаніна #обшуки #європейська_солідарність

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