Інтерфакс-Україна
Політика
13:41 28.08.2025

Запровадження 1 січня 2026р нової електронної акцизної марки призведе до втрати держбюджетом 140 млрд грн - думка

В Україні з 1 січня 2026 року може статися колапс, оскільки стара паперова акцизна марка буде заборонена для використання виробниками та імпортерами, а отримання нової електронної марки під великим питанням, що призведе до втрати держбюджетом понад 140 млрд грн, застергіає членкиня комітету  Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна ("Європейська солідарність").

"Бездіяльність влади може коштувати країні понад 140 млрд грн. Саме стільки сплачується акцизу в рік з алкогольних напоїв та тютюнових виробів", - написала вона в Telegram .

Южаніна нагадала, що наприкінці липня 2023 року набрав чинності закон про запровадження в Україні з 1 січня 2026 року електронної акцизної марки. Він передбачає 2,5 року для впровадження електронної системи "е-Акциз": 6 місяців відводиться Кабінету Міністрів для прийняття підзаконних актів (до 27 січня 2024 року) та один рік – Мінцифри для розробки відповідного програмного забезпечення для системи (до 1 березня 2025 року). Планувалося, що впродовж 10 місяців бізнес повинен впровадити електронну систему у свої ІТ-продукти та придбати необхідне обладнання (до 1 січня 2026 року)

Народна депутатка звернула увагу на те, що електронна система може не запрацювати у встановлені законом строки.

Южаніна підкреслила, що перші постанови Кабінету Міністрів щодо електронної системи були прийняті із запізненням на 8 місяців (4 жовтня 2024 року), остання – із запізненням на 16 місяців (16 липня 2025 року). Розробка програмного забезпечення розпочалася також на 11 місяців пізніше (лише у лютому 2025 року), триває і зараз. Левова частка функціоналу системи не працює. Відтак повноцінний тестовий режим електронної системи для бізнесу досі не запрацював, позаяк програмне забезпечення системи не передали у дослідну експлуатацію.

"Бізнес вже б'є на сполох та просить відстрочити запровадження електронної акцизної марки із вищенаведених причин. Влада наполягає, що все гаразд", - розповіла вона.

Нардепка наголосила, що направила депутатське звернення до першого віце-прем'єра Михайла Федорова для офіційного підтвердження введення всіх складових електронної системи "е-Акциз" у промислову експлуатацію з 1 січня 2026 року.

Теги: #южаніна #європейська_солідарність

