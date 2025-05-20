Інтерфакс-Україна
Економіка
16:32 20.05.2025

Нардепка Южаніна закликала Мінекономіки скоротити терміни розслідування скарг бізнесу про демпінг

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Народна депутатка Ніна Южаніна звернулась до Міністерства економіки України із закликом скоротити терміни розгляду скарг щодо демпінгу від бізнесу, адже це відповідає практикам Європейського Союзу та посприяє захисту національного виробника.

"До мене зверталась сірникова фабрика, бо міністерство весь час переносило розгляд, не відповідало, затягувало строки. Два роки вони самі боролись. Я в процесі весь час думаю, чому людина має за себе боротися і шукати депутата, який би мав знаходити час і час це робити. Тому, вибачте, значить, щось не так", - сказала вона на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", організованій компанією "Ілляшев та партнери" у Києві у вівторок.

За словами Южаніної, під час воєнного стану бізнес не може довго чекати на розгляд таких заяв.

Вона вважає, що скорочення термінів розслідування скарг підприємств можливий технічно та навіть без змін до законів.

Водночас Южаніна закликала частіше збирати Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі (МКМТ), що розглядає скарги. На її думку, достатньо буде проводити планові зустріч раз на три місяці.

Щодо строків, керівниця практики міжнародної торгівлі ЮФ "Ілляшев та Партнери" Олена Омельченко наголосила, що скарга готується, мінімум, два місяці, після чого подається у Мінекономіки та, згідно закону, має розглядатись протягом 30 днів, але оскільки засідання комісії нерегламентовані жодним регламентом, тобто немає порядку денного, немає плану, графіку роботи комісії, то комісія збирається тоді, коли потрібно. Може бути раз на півроку, чи навіть раз на рік.

"Тобто скарга може лежати півроку, після того йде розслідування рік і заходи застосовуються як правило через 30 днів після публікації в "Урядовому кур'єрі". Ось вони десь два роки проходять. Тобто у наших реаліях воєнного стану, реаліях для українських виробників, коли ти говориш, що реально заходи можуть бути через 1,5-2 роки, вони відповідають що не виживуть", - прокоментувала Омельченко.

Вона також підкреслила, що в ЄС декілька років тому зменшили строки проведення розслідування скарг бізнесу щодо демпінгу до дев'яти місяців.

У свою чергу, заступник директора департаменту ЗЕД та торговельного захисту Юрій Козленко, коментуючи прохання нардепки, зазначив, що часто затримка розгляду заяв відбувається через неправильну або неповну інформацію, яка у них надається, оскільки скарга має містити докази демпінгу, для яких потрібна інформація про ціни реалізації товарів на зовнішніх ринках, ціни реалізації товарів в Україні, ціни транспортування, пакування. А щоб визначити факт шкоди національним товарам, треба знати повністю всю фінансово-господарську діяльність національного виробника.

"При цьому національний виробник – це не одне підприємство в Україні. Це має бути сукупність виробників, які становлять понад 50% в Україні. Мінекономіки відповідних даних саме цих двох основних показників для того, щоб ініціювати (розслідування), не має. Тобто необхідно встановити причинно наслідкові зв'язки, а це окреме дослідження", - пояснив Козленко.

Згідно з його словами, Мінекономіки в рамках цих процесів дотримується законодавства та положень угоди зі Світовою організацією торгівлі (СОТ).

"Дійсно, в нас визначені строки. Як тільки ми отримуємо заяву, іноді, коли вона не містить доказів для порушення розслідування, ми можемо надіслати додаткові запити до заявника. У нас є два варіанти: ми можемо протягом 45 днів відмовити в порушенні розслідування і заявник тоді має збирати нові докази, нові періоди, тому що період має бути найближчий до подачі заявок", - наголосив заступник директора департаменту.

Він також запропонував провести окремі консультації з будь-яким підприємством чи галуззю щоб пояснити, яким чином відбуваються ці процедури.

 

Теги: #южаніна #бізнес #мінекономіки

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