Україна в 2024р вперше вичерпала квоту на поставку біоетанолу в ЄС, 62% поставок забезпечили приватні виробники - Южаніна

Україна у 2024 році експортувала 99,3 тис тон біоетанолу, при цьому 62% цього експорту забезпечили приватні виробники, а на частку трьох приватних біоетанольних заводів припало 38,1 тис. тонн або 38% експортних поставок, повідомила член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у Телеграм.

Вона зазначила, що із 17 діючих в Україні біоетанольних заводів, виробничі потужності яких становлять понад 420 тис тон на рік, 12 приватизовані за останні роки.

За її інформацією, ключовими факторами для розвитку виробництва біоетанолу в Україні стали заміна російського метанолу на український біоетанол нафтогазовидобувними компаніями; поставка на ринок ЄС консолідованих партій біоетанолу (мін 10 тис тон); логістичні особливості експорту біоетанолу бензовозами на нафтопереробні заводи ЄС із зворотною доставкою бензину в Україну; скасування квот на експорт біоетанолу в ЄС (із сьогоднішнього дня квота 100 тис тон етилового спирту на рік вже відновлена) та запровадження обов'язкового додавання 5% біоетанолу до бензинів в Україні.

Нардеп також розкритикувала уряд за те, що він не захистив зовнішні ринки збуту для однієї з найперспективніших галузей переробної промисловості України.

Як повідомлялося, Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. Згідно із оприлюдненим на сайті ЄС документом, Україна до кінця 2025 року зможе поставити на ринок ЄС в рамках поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі у режимі 7 з 12 місяців року (7/12) пшеницю, борошно й меслин - 583,33 тис. тонн, кукурудзу – 379,167 тис. тонн, ячмінь – 204,167 тис. тонн, м`яса птиці - 52,511 тис. тонн, яловичини - 7 тис. тонн, яєць - 3500 тонн, молока і вершків - 5833 тонн, сухого молока – 2917 тонн, вершкового масла – 1750 тонн.

Україна 2024 року вперше з підписання угоди про асоціацію з ЄС вичерпала квоту на поставки біоетанолу на ринки ЄС, яка становила 100 тис. тонн на рік. За оновленими умовами 7/12 українські виробники зможуть до кінця 2025 року поставити на ринок ЄС 58 тис. тонн біоетанолу.