Інтерфакс-Україна
Економіка
11:19 20.06.2025

Аграріям у 2025р нададуть 10,9 млрд грн допомоги, з яких 43% за рахунок міжнародних фінансових організацій - Южаніна

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Аграріям у 2025р нададуть 10,9 млрд грн допомоги, з яких 43% за рахунок міжнародних фінансових організацій - Южаніна

Бюджетна підтримка сільгоспвиробників у 2024 році склала 7,075 млрд грн і відбувалася за бюджетними програмами Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства економіки, повідомила член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна ("Європейська солідарність").

Нардеп зазначила, що 39% фінансування (2,78 млрд грн) було забезпечено за рахунок міжнародних фінансових організацій. Кошти партнерів були спрямовані як дотації на 1 га (70%), як дотації для утримання великої рогатої худоби (22%) та як дотації для утримання кіз та овець (8%).

При цьому решта із загального фонду державного бюджету в 1,36 млрд грн було спрямовано на надання грантів для створення або розвиток переробних підприємств (65%), садівництва, ягідництва та виноградарства (23%), тепличного господарства (12%).

Южаніна нагадала, що бюджетне фінансування компенсації витрат за гуманітарне розмінування сільгоспземель у 2024 році склало лише 0,4 млрд грн. З передбачених на ці видатки коштів понад 2,5 млрд грн було спрямовано на виплати "Зимової єПідтримки".

Парламентарій зауважила, що на 2025 рік заплановано збільшити бюджетну підтримку аграріїв до 10,9 млрд грн, з яких вже 43% можуть бути профінансовані за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.

"Цікаво ж. Бо, наприклад, сплата податків суб'єктами господарювання з "переробна промисловість" склала 17,6% за 01-05 поточного року. А це найбільша частка", - резюмувала народний депутат.

Теги: #допомога #южаніна #аграрії

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