Держпідтримка АПК в 2026 році становитиме близько 5 млрд грн – нардеп Чернявський

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, народний депутат від партії "Слуга народу" Степан Чернявський заявляє, що рівень державної підтримки агропромислового комплексу (АПК) в Україні у наступному році має становити близько 5 млрд грн, повідомляється на сайті політсили в п'ятницю.

"Це дозволить зберегти темпи цьогорічних програм і підтримати фермерів у садівництві, тваринництві, насінництві. Це не лише допомога аграріям, а й гарантія продовольчої безпеки нашої країни", – акцентував Чернявський.

За його словами, доступ фермерів до дешевих кредитів, грантової програми, розвиток логістики, зрошення та меліорація залишатимуться ключовими напрямами розвитку аграрного сектору в Україні. "Для агропромислового комплексу в 2026 році ми визначаємо три пріоритети: зрошення та меліорація, особливо на півдні, доступ фермерів до кредитів і грантів, а також розвиток логістики та експортних маршрутів, адже аграрний експорт – це головне джерело валютної виручки України", – зазначив парламентар.

Окрему увагу, додав він, планується приділити прифронтовим територіям, де фермери особливо потребують підтримки. "Тут необхідний комплексний підхід: інфраструктура, фінансування, страхування, доступ до технологій. Важливо, щоб аграрії відчували стабільну підтримку держави і мали впевненість у завтрашньому дні", – наголосив Чернявський.

Серед запланованих програм на 2026 рік зазначені державне агрострахування на весь період вирощування зернових; гранти до 30% вартості проєктів будівництва овочесховищ; продовження підтримки виробників бавовни; розвиток технологічної переробки конопель та нових ніш для агросектору, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 25 серпня Комітет Верховної Ради з аграрної та земельної політики підтримав у другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі" (№13202-1), який було розроблено для виконання міжнародних зобов’язань України, визначених статтями 403-406 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також реалізації ініціативи ЄС Ukraine Facility. Комітет рекомендував парламенту прийняти законопроєкт у другому читанні та в цілому як Закон.

Законопроєкт спрямований на удосконалення механізмів надання державної підтримки сільгосптоваровиробникам, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, а також на створення прозорих і зрозумілих правил для аграрного бізнесу. Серед ключових положень законопроєкту впровадження оновленої системи адміністрування програм підтримки, посилення прозорості розподілу державних коштів, запровадження сучасних цифрових інструментів для фермерів та агропідприємств, узгодження механізмів державної підтримки з європейськими стандартами.

