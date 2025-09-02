Інтерфакс-Україна
Економіка
10:35 02.09.2025

Голова бюджетного комітету Ради Підласа відзначає перевиконання плану доходів Держбюджету-2025 за 8 місяців на 6%

1,45 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів надійшло до загального фонду державного бюджету за перші вісім місяців поточного року, що на 6% або на 82,4 млрд грн більше плану на звітний період, повідомила народна депутатка від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Як повідомляється на сайті політсили, парламентарка уточнила, що план за цими платежами, окрім імпортного ПДВ та акцизу з вироблених товарів, перевиконано. "Виконання доходів важливе, тому що саме з власних ресурсів ми забезпечуємо потреби оборони, і наразі ризиків щодо проведення запланованих оборонних видатків, зокрема затверджених змінами до бюджету 31 липня, немає", – зазначила Підласа.

За її словами, найбільші надходження надійшли до державної скарбниці традиційно за рахунок: імпортного ПДВ – 340,4 млрд грн; ПДФО та військового збору – 230,9 млрд грн; ПДВ з вироблених в Україні товарів – 206,5 млрд грн, враховуючи відшкодований ПДВ; податку на прибуток – 211,6 млрд грн; імпортного акцизу – 107,5 млрд грн; внутрішнього акцизу – 78,9 млрд грн.

Водночас від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на фінансування держбюджету за 8 місяців спрямовано 345,5 млрд грн. "Уряд свідомо розміщує менше ОВДП, ніж заплановано, орієнтуючись виключно на потреби у збалансуванні витрат державного бюджету", – пояснила народна депутатка.

Крім того, з початку року до бюджету надійшло $29,5 млрд міжнародної допомоги. Очільниця профільного Комітету нагадала, що вся міжнародна допомога, окрім коштів Великої Британії, використовується для покриття невійськових видатків державного бюджету.

Як повідомлялося, надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у серпні цього року впали до 233,9 млрд грн з 386,2 млрд грн у серпні минулого року, але це більше 163,5 млрд грн у липні цього року.

Держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн. В той же наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн.

За 2024 рік держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема, за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

 

