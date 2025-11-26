Трійка мобільних операторів з великим відривом лідирувала за доходами у I пів.-2025 – регулятор

Трійку лідерів українського ринку зв’язку за доходами від телекомунікаційних послуг у першому півріччі 2025 року з великим відривом сформували три мобільних оператори: ПрАТ "Київстар" – 21,21 млрд грн, ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна") – 12,48 млрд грн та ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell) з групи DVL – 7,58 млрд грн.

За даними Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) на її сайті, порівняно з першим півріччям 2024 року доходи "Київстару" зросли на 30,2%, "ВФ Україна" – на 14,6%, а lifecell – на 20,8%.

Замикають п’ятірку лідерів оператор фіксованого зв’язку ПрАТ "Укртелеком", який у першому півріччі 2025 року збільшив дохід від надання телекомпослуг на 6,2% – до 2,3 млрд грн, та "сестринське" "Київстару" ТОВ "Юкрейн Тауер Компані" (ЮТК), яке будує та здає в оренду операторам телекомунікаційні вежі та доходи якого зросли на 22,3% – до 1,78 млрд грн.

Якщо у першій п’ятірці лідерів за рік змін не було, то у другій п’ятірці вперед вийшов оператор фіксованого зв’язку ПрАТ "Датагруп" з групи DVL, доходи якого зросли на 24,8% – до 0,89 млрд грн, тоді як ТОВ "Воля-Кабель" з цієї ж групи скоротила доходи майже в 2,4 раза та опустилася з 6-го на 8-ме місце.

Цьогоріч на 7-ме місце з 9-го у першому півріччі минулого року піднявся державний Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, доходи якого зросли на 42,6% – до 0,46 млрд грн.

На 9-те місце з 10-го вийшов оператор фіксованого зв’язку ПрАТ "Фарлеп-Інвест", підконтрольний "ВФ Україна", чиї доходи збільшилися на 30,9% – до 0,37 млрд грн, а замкнув десятку лідерів інтернет-провайдер ТОВ "Науково-промислова компанія "Хоум-Нет", доходи якого зросли на 66,6% – до 0,36 млрд грн.

Згідно з даними регулятора, за обсягами капітальних інвестицій у сферу телекомунікацій за результатами першого півріччя цього року також лідирував "Київстар", у якого цей показник збільшився порівняно із аналогічним періодом 2024 року на 90,8% – до 5,23 млрд.

Далі йшли його конкуренти з трійки мобільних операторів: "Vodavone-Україна" – 3172 млрд грн та зростання на 64,9%, lifecell – 1,82 млрд грн та зростання на 24,2%.

"Укртелеком" зменшив інвестиції у першому півріччі 2025 року на 56,9% – до 0,19 млрд грн, "Датагруп" – на 13%, до 0,11 млрд грн, й за цими показниками вони посідали відповідно 7-ме та 8-ме місце, тим часом випередили їх ЮТК – 0,76 млрд грн (+85%), "Фарлеп-Інвест" – 0,51 млрд грн (+87,9%) та ТОВ "Юкрейніан Нетворк Солюшнс", баштова компанія "Vodafone Україна" – 0,41 млрд грн (зростання в 32,8 раза).

Як повідомлялося, два найбільших оператори зв’язку "Київстар" та "ВФ Україна", цінні папери яких котируються на ринку, регулярно здійснюють публікації фінансової звітності. Третій за величиною оператор lifecell перестав публікувати свою звітність після того, як у минулому році DVL придбала його у компанії Turkcell.

"Під час дії воєнного стану закон дозволяє компанії відтермінувати оприлюднення фінансової звітності до його завершення. Оскільки воєнний стан в Україні наразі продовжено, відповідно, компанія має право не публікувати фінансову звітність під час його дії та ще протягом трьох місяців після завершення. Саме тому ми зараз не оприлюднюємо ці дані" –повідомила пресслужба у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".