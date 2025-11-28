Інтерфакс-Україна
Економіка
18:29 28.11.2025

Доходи загального фонду держбюджету в листопаді-2025 виросли на 4,5% проти листопада-2024 – Мінфін

3 хв читати
Доходи загального фонду держбюджету в листопаді-2025 виросли на 4,5% проти листопада-2024 – Мінфін

Надходження податків, зборів та обов’язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у листопаді цього року виросли на 4,5% порівняно із листопадом минулого року, або на 9,7 млрд грн – до 225,9 млрд грн, такі попередні дані (на 16:30 28 листопада) повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Згідно з релізом, цього місяця Україна отримала 34,3 млрд грн грантової допомоги, тоді як у листопаді минулого року такого фінансування було 56,4 млрд грн.

Надходження платежів від Державної податкової служби у листопаді-2025 зросли до 124,8 млрд грн зі 106,1 млрд грн рік тому, тим часом від Держмитслужби – до 61,9 млрд грн з 49,3 млрд грн відповідно.

Мінфін уточнив, що бюджет отримав у листопаді цього року податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів 21,2 млрд грн (зібрано 39,2 млрд, відшкодовано – 18 млрд грн), а рік тому – 20,3 млрд грн (відшкодовано було 14,8 млрд грн).

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір зріс до 30,9 млрд грн з 21,9 млрд грн, податок на прибуток – до 52,9 млрд грн з 44,1 млрд грн.

Водночас, причому вже третій місяць поспіль, скоротився акцизний податок – до 11,1 млрд грн з 11,8 млрд грн, а також менше було рентної плати – 4,3 млрд грн проти 4,4 млрд грн.

В цілому, за оперативними даними Мінфіну, за підсумками листопада 2025 року загальний і спеціальний фонди державного бюджету отримали 303 млрд грн податків, зборів та інших платежів порівняно із 290,8 млрд грн у листопаді минулого року та 258,4 млрд грн у жовтні цього року.

Також цього місяця надійшло 47,1 млрд грн (станом на 27 листопада) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, тоді як за аналогічний місяць минулого року – 39,4 млрд грн (на 28 листопада).

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду – 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

Тим часом наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн, а в жовтні видатки були збільшені ще на 324,7 млрд грн для сектора нацбезпеки і оборони, тоді як доходи – на 20 млрд грн.

В результаті наразі доходи держбюджету-2025 (без грантів) заплановані в обсязі 2 трлн 482,6 млрд грн, тоді як видатки – 4 трлн 337,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – відповідно 2 трлн 278,7 млрд грн та 3 трлн 990,1 млрд грн.

За 2024 рік держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема, за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Теги: #держбюджет #доходи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 28.11.2025
Зеленський очікує, що буде ухвалено держбюджет на 2026 рік

Зеленський очікує, що буде ухвалено держбюджет на 2026 рік

17:50 26.11.2025
Трійка мобільних операторів з великим відривом лідирувала за доходами у I пів.-2025 – регулятор

Трійка мобільних операторів з великим відривом лідирувала за доходами у I пів.-2025 – регулятор

13:47 22.11.2025
Видатки загального фонду держбюджету у жовтні-2025 зросли на 10,7% до жовтня-2024 - Мінфін

Видатки загального фонду держбюджету у жовтні-2025 зросли на 10,7% до жовтня-2024 - Мінфін

18:19 19.11.2025
Втрати держбюджету від тінізації ринку кави сягають 1 млрд грн - Гетманцев

Втрати держбюджету від тінізації ринку кави сягають 1 млрд грн - Гетманцев

17:06 19.11.2025
Прем’єрка України разом з МВФ сподівається на прийняття держбюджету-2026 до 2 грудня

Прем’єрка України разом з МВФ сподівається на прийняття держбюджету-2026 до 2 грудня

16:51 12.11.2025
Україні відшкодовано понад EUR3,37 млн, вкрадених у справі "Поліграфкомбінату" – САП

Україні відшкодовано понад EUR3,37 млн, вкрадених у справі "Поліграфкомбінату" – САП

13:15 07.11.2025
Лісовий та Мінсоцполітики спростували інформацію про скорочення фінансування освітніх програм в держбюджеті-2026

Лісовий та Мінсоцполітики спростували інформацію про скорочення фінансування освітніх програм в держбюджеті-2026

09:22 04.11.2025
Доходи держбюджету за 10 міс.-2025 зросли на 26,4%, видатки – на 21,3% – Мінфін

Доходи держбюджету за 10 міс.-2025 зросли на 26,4%, видатки – на 21,3% – Мінфін

12:30 01.11.2025
Доходи загального фонду держбюджету в жовтні-2025 виросли на 41,6% до жовтня-2024 завдяки грантам

Доходи загального фонду держбюджету в жовтні-2025 виросли на 41,6% до жовтня-2024 завдяки грантам

11:43 22.10.2025
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026

ВАЖЛИВЕ

Зеленський очікує, що буде ухвалено держбюджет на 2026 рік

Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

Ексвласники ПриватБанку не сплатили понад $3 млрд за рішенням Високого суду Англії, банк переходить до примусового виконання

Україна та МВФ досягли домовленості про нову 4-річну програму EFF на $8,1 млрд на рівні персоналу

Внаслідок ракетної атаки вночі зруйновано складські та виробничі приміщення "Текстиль-Контакту"

ОСТАННЄ

Залізниці Євросоюзу у 2024р збільшили перевезення пасажирів на 5,8% - до рекорду

Кабмін продовжив дію "матеріалів лісовпорядкування"

Кабмін переводить ДП "Ліси України" у статус акціонерного товариства - Свириденко

Запланований обсяг виплат Нацкешбеку за вересень більший за серпневий на 17,5%, кошти надійдуть наприкінці листопада

Переселенці з УБД зможуть подати заяву на житловий ваучер на 2 млн грн з 1 грудня

Українські експортери отримають ще рік на підготовку до виконання вимог регламенту EUDR

Енергокомітет Ради пропонує підвищити з 5% до 7% вимоги до вмісту біоетанолу в бензинах з 1 липня 2026р.

Подано понад 13 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", 4 млн українців уже отримали виплати

Елеватори не встигають сушити кукурудзу врожаю-2025 через надмірну вологість - аналітики

Бізнес закликає Кабмін зробити безперервною процедуру перебронювання працівників із чинною відстрочкою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА