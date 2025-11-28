Доходи загального фонду держбюджету в листопаді-2025 виросли на 4,5% проти листопада-2024 – Мінфін

Надходження податків, зборів та обов’язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у листопаді цього року виросли на 4,5% порівняно із листопадом минулого року, або на 9,7 млрд грн – до 225,9 млрд грн, такі попередні дані (на 16:30 28 листопада) повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Згідно з релізом, цього місяця Україна отримала 34,3 млрд грн грантової допомоги, тоді як у листопаді минулого року такого фінансування було 56,4 млрд грн.

Надходження платежів від Державної податкової служби у листопаді-2025 зросли до 124,8 млрд грн зі 106,1 млрд грн рік тому, тим часом від Держмитслужби – до 61,9 млрд грн з 49,3 млрд грн відповідно.

Мінфін уточнив, що бюджет отримав у листопаді цього року податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів 21,2 млрд грн (зібрано 39,2 млрд, відшкодовано – 18 млрд грн), а рік тому – 20,3 млрд грн (відшкодовано було 14,8 млрд грн).

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір зріс до 30,9 млрд грн з 21,9 млрд грн, податок на прибуток – до 52,9 млрд грн з 44,1 млрд грн.

Водночас, причому вже третій місяць поспіль, скоротився акцизний податок – до 11,1 млрд грн з 11,8 млрд грн, а також менше було рентної плати – 4,3 млрд грн проти 4,4 млрд грн.

В цілому, за оперативними даними Мінфіну, за підсумками листопада 2025 року загальний і спеціальний фонди державного бюджету отримали 303 млрд грн податків, зборів та інших платежів порівняно із 290,8 млрд грн у листопаді минулого року та 258,4 млрд грн у жовтні цього року.

Також цього місяця надійшло 47,1 млрд грн (станом на 27 листопада) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, тоді як за аналогічний місяць минулого року – 39,4 млрд грн (на 28 листопада).

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду – 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

Тим часом наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн, а в жовтні видатки були збільшені ще на 324,7 млрд грн для сектора нацбезпеки і оборони, тоді як доходи – на 20 млрд грн.

В результаті наразі доходи держбюджету-2025 (без грантів) заплановані в обсязі 2 трлн 482,6 млрд грн, тоді як видатки – 4 трлн 337,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – відповідно 2 трлн 278,7 млрд грн та 3 трлн 990,1 млрд грн.

За 2024 рік держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема, за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.