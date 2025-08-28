Інтерфакс-Україна
11:14 28.08.2025

Уряд погодився зі звільненням від оподаткування невеликих доходів від продажу через цифрові платформи

Уряд погодився зі звільненням від оподаткування невеликих доходів від продажу через цифрові платформи

Оновлений уряд перезатвердив законопроєкт щодо обміну даними про доходи з цифрових платформ, до якого додав норму відносно звільнення від оподаткування доходу від продажу товарів на суму до 12 прожиткових мінімумів на рік, що наразі складає 36,3тис. грн, повідомило Міністерство фінансів на сайті.

Згідно із законопроєктом, ставка податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 5% застосовуватиметься для підзвітних продавців за умови відкриття ними окремого банківського рахунку для надходжень з платформ та відсутності торгівлі підакцизними товарами, а також якщо вони не є самозайнятими, не мають найманих працівників та їх річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн грн станом на 1 січня 2025 року).

Для всіх, хто не відповідає цим умовам, загальна ставка ПДФО залишається 18%.

Зазначається також, що якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до EUR2 тис., то допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.

Як повідомлялося, подання урядом законопроєкту щодо впровадження автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, такі як OLX, Prom, Rozetka, Uklon, Bolt тощо є умовою програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Уряд у квітні схвалив відповідний документ та подав його до парламенту, але він був підданий критиці через відсутність мінімального бар’єру для застосування.

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) пропонувала доопрацювати схвалений урядом законопроєкт №13232 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, у частині регулювання сплати податків і звітування про транзакції, а також статус самозайнятих осіб, що організовують таку діяльність.

