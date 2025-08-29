Інтерфакс-Україна
Економіка
19:55 29.08.2025

Доходи загального фонду держбюджету в серпні-2025 за відсутності грантів впали на 39,4% до серпня-2024

3 хв читати
Доходи загального фонду держбюджету в серпні-2025 за відсутності грантів впали на 39,4% до серпня-2024

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у серпні цього року впали до 233,9 млрд грн з 386,2 млрд грн у серпні минулого року, але це більше 163,5 млрд грн у липні цього року, такі попередні дані (на 16:00 29 серпня) повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Згідно з релізом, цього місяця Україна отримала 44,0 млрд грн грант через Світовий банк від США за механізмом ERA – за рахунок заморожених російських коштів, тоді як в серпні минулого року надходження грантів у серпні сягнули 228,1 млрд грн: 160,4 млрд грн - від США в рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine та 67,7 млрд грн - допомога від Європейського Союзу у межах Ukraine Facility.

Мінфін також зазначив, що податок на прибуток підприємств склав у серпні цього року 50,8 млрд грн (у серпні-2024 – 42,2 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір – 29,6 млрд грн (17,0 млрд грн).

Бюджет також отримав у серпні податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів 21,5 млрд грн (зібрано 36,1 млрд, відшкодовано – 14,6 млрд грн), тоді як у серпні минулого року – 21,3 млрд грн (відшкодовано було 12,2 млрд грн), акцизний податок – 15,5 млрд грн (12,7 млрд грн), рентну плату – 3,1 млрд грн (4,9 млрд грн).

Згідно із повідомленням Мінфіну, загалом платежі від Державної податкової служби становили цього місяця 125,4 млрд грн, від Держмитслужби – 59,3 млрд грн, тоді як у серпні минулого року – відповідно 100,8 млрд грн та 51,1 млрд грн.

В цілому, за оперативними даними Мінфіну, за підсумками серпня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 303,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів порівняно із 443,2 млрд грн у серпні минулого року та 226,6 млрд грн у липні цього року.

Крім того, у серпні надійшло 47,6 млрд грн (станом на 28 серпня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, тоді як за серпень минулого року – 38 млрд грн.

Дані про витрати в серпні поки що відсутні.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн. В той же наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн.

За 2024 рік держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема, за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

 

Теги: #доходи #бюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:18 29.08.2025
Найбільше заяв на магістратуру зібрав КНУ ім. Шевченка, а найбільшу кількість бюджетних рекомендацій отримав КПІ

Найбільше заяв на магістратуру зібрав КНУ ім. Шевченка, а найбільшу кількість бюджетних рекомендацій отримав КПІ

11:14 28.08.2025
Уряд погодився зі звільненням від оподаткування невеликих доходів від продажу через цифрові платформи

Уряд погодився зі звільненням від оподаткування невеликих доходів від продажу через цифрові платформи

20:06 22.08.2025
Військові розкритикували вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, відзначивши, що столиця дає їм найбільше дронів

Військові розкритикували вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, відзначивши, що столиця дає їм найбільше дронів

12:43 22.08.2025
Вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва б’є по силах оборони - заступник командира полку безпілотних систем "Ахіллес"

Вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва б’є по силах оборони - заступник командира полку безпілотних систем "Ахіллес"

13:27 08.07.2025
Зростання або стабільних доходів до кінця 2025р очікують 84% опитаних компаній - AmCham

Зростання або стабільних доходів до кінця 2025р очікують 84% опитаних компаній - AmCham

16:53 05.07.2025
Доходи держбюджету в I пів.-2025 зросли на 42%, видатки – на 24%

Доходи держбюджету в I пів.-2025 зросли на 42%, видатки – на 24%

19:49 30.06.2025
Доходи загального фонду держбюджету в червні-2025 зросли на 63,4% до червня-2024 завдяки дивідендам та ERA

Доходи загального фонду держбюджету в червні-2025 зросли на 63,4% до червня-2024 завдяки дивідендам та ERA

16:14 19.06.2025
У ЄК стверджують, що продовжать користуватися чинним механізмом доходів з активів РФ

У ЄК стверджують, що продовжать користуватися чинним механізмом доходів з активів РФ

05:39 14.06.2025
Трамп задекларував сотні мільйонів доларів доходу від криптовалюти, гольфу та ліцензійних зборів

Трамп задекларував сотні мільйонів доларів доходу від криптовалюти, гольфу та ліцензійних зборів

10:08 31.05.2025
Доходи загального фонду держбюджету в травні-2025 зросли на 34,5% до травня-2024

Доходи загального фонду держбюджету в травні-2025 зросли на 34,5% до травня-2024

ВАЖЛИВЕ

Заборгованість населення України за ЖКП у II кв. становила 106,6 млрд грн

Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

Держстат завдяки відновленню статистичних звітувань планує відновити дані за 2022-2025 рр. до II кв.-2026 – голова

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

ОСТАННЄ

Мінсоцполітики розробило порядок надання субвенції на формування житлового фонду для маломобільних громадян

Середня заробітна плата в Україні у липні 2025 р. склала 26,5 тис. грн - Держстат

Українська делегація в США обговорили з керівництвом Nasdaq розвиток української економіки

Заборгованість населення України за ЖКП у II кв. становила 106,6 млрд грн

Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

ФДМ виставив на аукціон ЄМК ДП "Спецагро" в центрі Києва за 4,98 млн грн

Міжнародний конектор з транспортування водню в ЄС через Карпатські гори має бути створений в Україні

ЄК оголосила про свої пропозиції щодо початку реалізації спільної з США декларації про торгівлю

Швейцарія профінансує 12 проєктів компаній на понад 93 млн франків - Свириденко

Агрофірма громадянина Австрії запустила елеваторний комплекс і комбікормовий завод на Черкащині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА