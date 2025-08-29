Доходи загального фонду держбюджету в серпні-2025 за відсутності грантів впали на 39,4% до серпня-2024

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у серпні цього року впали до 233,9 млрд грн з 386,2 млрд грн у серпні минулого року, але це більше 163,5 млрд грн у липні цього року, такі попередні дані (на 16:00 29 серпня) повідомило Міністерство фінансів на своєму сайті.

Згідно з релізом, цього місяця Україна отримала 44,0 млрд грн грант через Світовий банк від США за механізмом ERA – за рахунок заморожених російських коштів, тоді як в серпні минулого року надходження грантів у серпні сягнули 228,1 млрд грн: 160,4 млрд грн - від США в рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine та 67,7 млрд грн - допомога від Європейського Союзу у межах Ukraine Facility.

Мінфін також зазначив, що податок на прибуток підприємств склав у серпні цього року 50,8 млрд грн (у серпні-2024 – 42,2 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір – 29,6 млрд грн (17,0 млрд грн).

Бюджет також отримав у серпні податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів 21,5 млрд грн (зібрано 36,1 млрд, відшкодовано – 14,6 млрд грн), тоді як у серпні минулого року – 21,3 млрд грн (відшкодовано було 12,2 млрд грн), акцизний податок – 15,5 млрд грн (12,7 млрд грн), рентну плату – 3,1 млрд грн (4,9 млрд грн).

Згідно із повідомленням Мінфіну, загалом платежі від Державної податкової служби становили цього місяця 125,4 млрд грн, від Держмитслужби – 59,3 млрд грн, тоді як у серпні минулого року – відповідно 100,8 млрд грн та 51,1 млрд грн.

В цілому, за оперативними даними Мінфіну, за підсумками серпня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 303,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів порівняно із 443,2 млрд грн у серпні минулого року та 226,6 млрд грн у липні цього року.

Крім того, у серпні надійшло 47,6 млрд грн (станом на 28 серпня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, тоді як за серпень минулого року – 38 млрд грн.

Дані про витрати в серпні поки що відсутні.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн. В той же наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн.

За 2024 рік держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема, за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.