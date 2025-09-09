Інтерфакс-Україна
21:31 09.09.2025

Уряд пропонує дозволити використання власних рахунків при продажах на ЦП до трьох разів/рік обсягом до EUR2 тис.

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14025 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, законопроєкт передбачає запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, відповідно до положень модельних правил ОЕСР та директиви Ради (ЄС) 2021/514 від 22 березня 2021 року.

Очікується, що реалізація цих норм має забезпечити гармонізацію українського законодавства з правом ЄС та ОЕСР і сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство.

Проєктом закон упропонується надати фізособам – підзвітним продавцям цифрових платформ право користуватися пільговим режимом оподаткування таких доходів (за умови відповідності платника ряду вимог, ставки оподаткування таких доходів у розмірі 5% та покладання обов’язків податкового агента на підзвітних операторів платформ). А якщо протягом календарного року особа здійснила не більше трьох продажів товарів на суму до EUR2 тис., вона зможе використовувати власні банківські рахунки, відкриті для особистих потреб, без необхідності відкривати новий для звітної діяльності.

Документ встановлює вимоги до операторів платформ щодо виявлення підзвітних продавців серед користувачів, подання звітів до Державної податкової служби (ДПС), а також реєстрації протягом 60 днів після набуття статусу підзвітного оператора. У звітність пропонується включити надання в оренду нерухомого майна (у тому числі житлової та комерційної нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування); особисті послуги; продаж товарів; надання в оренду транспортних засобів.

Окремо вводиться відповідальність для операторів за невиконання вимог щодо виявлення підзвітних продавців і подання звітності. Крім того, зміни до закону "Про банки і банківську діяльність" зобов’яжуть банки надавати ДПС інформацію про операції за поточними рахунками фізосіб, які користуються пільговим режимом, для запобігання зловживанням.

Крім того, пропонується надати банкам право надавати ДПС інформацію щодо операцій за рахунками підзвітних продавців, які користуються пільговим режимом, а саме відомостей на визначену дату або за визначений період часу про операції зарахування коштів на поточні рахунки. Ці положення спрямовані на протидію можливим зловживанням пільговим оподаткуванням.

 

