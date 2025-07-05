Доходи держбюджету в I пів.-2025 зросли на 42%, видатки – на 24%

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Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету України у першому півріччі 2025 року склали 1,87 трлн грн, тоді як касові видатки – 2,4 трлн грн, це приблизно на 42% та 24% перевищує відповідні показники першого півріччя 2024 року.

Згідно з оперативними даними Державної казначейської служби, які опублікувало Міністерство фінансів на своєму сайті, за загальним фондом надходження зросли на 43% – до 1,3 трлн грн, тоді як видатки – на 21%, до 1,87 трлн грн.

Зазначається, що після підняття військового збору з 1,5% до 5% та введення умовою бронювання зарплати в 20 тис. грн у цьому році на друге місце по надходженням за перше півріччя цього року вийшли податок на доходи фізичних осіб та військовий збір – 167,8 млрд грн проти 97,1 млрд грн торік.

Крім того основні надходження забезпечено за рахунок: ПДВ з ввезених на митну територію України товарів – 245,3 млрд грн (у першому півріччі 2024 року – 223,9 млрд грн), ПДВ з вироблених в Україні товарів – 156,1 млрд грн за відшкодування 86,2 млрд грн (132,1 млрд грн за відшкодування 70,1 млрд грн), податку на прибуток підприємств – 155,7 млрд грн (147,6 млрд грн), акцизного податку – 132,7 млрд грн (91,1 млрд грн).

Окрім того дивіденди та частини чистого прибутку держкомпаній склали 55,6 млрд грн (64,2 млрд грн), ввізне та вивізне мито – 25,2 млрд грн (23,8 млрд грн), рентна плата за користування надрами – 18,8 млрд грн (23,4 млрд грн).

Мінфін додав, що ще 84,2 млрд грн (38,6 млрд грн) дода до бюджету прибуток Національного банку.

Згідно з інформацією, запущений G7 в кінці минулого року механізм ERA використання доходів з заморожених російських активів суттєво збільшив надходження до бюджету грантової міжнародної допомоги – до 210,9 млрд грн проти 40,3 млрд грн у першому півріччі 2024 року.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-червні 2025 року зросли на 23% – до 314,6 млрд грн, у тому числі у червні – на 20%, до 57,4 млрд грн.

Мінфін також повідомив, що в рамках фінансування загального фонду держбюджету державні запозичення до нього за січень-червень 2025 року становили 856,2 млрд грн (746,9 млрд грн), або 87,0% від плану, у тому числі на внутрішньому ринку від розміщення ОВДП було отримано 232,5 млрд грн (242,4 млрд грн), в тому числі в іноземній валюті 44,7 млрд грн (72,92 млрд грн) – $642,0 млн та EUR388,8 млн ($1149,5 млн та EUR665,7 млн).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 111,7 млрд грн (164,2 млрд грн).

Згідно з релізом, із зовнішніх джерел надійшло близько $15,0 млрд ($12,8 млрд), у тому числі в рамках ERA – близько $11,0 млрд за загального обсягу цього механізму до $50 млрд.

Окрім того Україна отримала ще EUR3,1 млрд від ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility, $0,44 млрд від МВФ та $0,24 млрд від Світового банку за проєктами "Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE) та "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE).

Платежі з погашення державного боргу за січень-червень 2025 року склали 322,4 млрд грн (259,1 млрд грн), або 97,6% плану, платежі з обслуговування – 179,85 млрд грн (132,8 млрд грн), або 73,9% плану.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн. В той же час уряд вже запропонував парламенту збільшити видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн.

У 2024 році держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема, за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.