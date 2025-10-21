Інтерфакс-Україна
Економіка
11:04 21.10.2025

Бюджетний комітет схвалив до розгляду Радою у вівторок законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2025 на 325 млрд грн

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив за основу та в цілому законопроєкт №14103 щодо збільшення видатків державного бюджету 2025 року на 325 млрд грн для голосування Верховною Радою на пленарному засіданні у вівторок, 21 жовтня, повідомила очільниця комітету Роксолана Підласа.

"Закликаю усіх народних депутатів підтримати сьогодні в залі голосування цього законопроєкту за основу і в цілому, оскільки 1-2 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути перераховані у війська. Затримок за весь час повномасштабного вторгнення не було", - написала Підласа на сторінці Facebook у вівторок.

Вона нагадала, що законопроєкт №14103 пропонує збільшити видатки для сектору нацбезпеки і оборони на 324,7 млрд грн, з них 210,9 млрд грн пропонується спрямувати на Збройним силам України (ЗСУ), 99,1 млрд - на виробництво і закупівлю зброї і боєприпасів для ЗСУ, ще 8,1 млрд грн буде спрямовано до Національної гвардії.

Законопроєктом передбачається спрямувати 4,3 млрд грн для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку, 1,3 млрд грн - для Службі безпеки України (СБУ), 918 млн грн - Державній спеціальній службі транспорту, 83 млн грн - Державній прикордонній службі (ДПС).

Крім того, 28,8 млн грн пропонується спрямувати для Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО), ще 8 млн грн - для Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Разом з тим Підласа нагадала про джерела покриття видатків, найбільше з них - 294,3 млрд грн - міжнародна допомога (це EUR6 млрд "безповоротної позики" ERA loans), з європейської частки, які Україна не має повертати).

Ще 10,4 млрд грн планується залучити від скорочення невійськових витрат. З них найбільш суттєві: 6,45 млрд – очікувана економія від обслуговування державного боргу та 3 млрд – економія на гарантійних зобов’язаннях держави, які в цьому році не має потреби виплачувати) і майже 1 млрд грн за пропозиціями окремих державних органів. Також 20 млрд грн покриється завдяки очікуваному збільшенню надходжень від ПДФО і військового збору, виплат грошового забезпечення військовим в листопаді-грудні (оскільки загальна сума видатку на оплату праці збільшується, то збільшуються і податки від доходів фізосіб).

В свою чергу, нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос") зазначив, що Міністерство фінансів України відмовилось додатково зрізати будь-які видатки, щоб хоч якось знайти гроші на армію.

"Мінфін заперечив і не підтримав жодну з наших пропозицій. Щоб ви розуміли: без зміни бюджету 2025 як платити гроші армії уряд не знає, чи будуть гроші на наступний рік в достатньому обсязі від партнерів - теж не знають. Але при цьому жодну додаткову копійку не збираються скорочувати. Навіть витрати на дороги", - написав він у Телеграм-каналі.

Теги: #законопроєкт #железняк #підласа #бюджет

