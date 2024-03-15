Інвестиції

21:04 15.03.2024

Україна запускає механізм держпідтримки проєктів з великими інвестиціями - Свириденко

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Україна запускає механізм держпідтримки проєктів з великими інвестиціями - Свириденко

Уряд на засіданні в п'ятницю ухвалив порядок надання компенсації вартості збудованих заявником/інвестором зі значними інвестиціями об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури і витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації проєкту.

"...ухвалили останній нормативний документ, необхідний для запуску механізму державної підтримки проєктів зі значними інвестиціями. Інвестори, які готові реалізувати в Україні проєкти вартістю від 12 млн євро, отримають від нас максимальне сприяння та підтримку у вигляді супроводу, податкових та митних пільг, компенсації витрат вартості збудованих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури або підключення до інженерно-транспортних мереж тощо", - наведено слова першої віцепрем'єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко в релізі Мінекономіки.

Вона додала, що цього року до держбюджету на підтримку таких інвесторів закладено 3 млрд грн.

У Мінекономіки уточнили, що отримати держпідтримку зможуть інвестори, які планують реалізувати в Україні проєкт вартістю від EUR12 млн із тривалістю реалізації до п'яти років у сферах переробної промисловості, видобутку корисних копалин для подальшого перероблення або збагачення, транспорту, логістики, освіти, наукової діяльності, охорони здоров'я, поводження з відходами, мистецтва, культури, туризму, спорту, а також електронних комунікацій.

Для отримання підтримки потрібне подання заявником (юридичною особою - резидентом або нерезидентом) до Мінекономіки заявки разом із відповідними документами на оцінку проєкту зі значними інвестиціями, після чого міністерство має оцінити інвестиційний проєкт і надати висновок щодо доцільності/недоцільності його реалізації та укладення спеціального інвестиційного договору або відмови в укладенні.

Після цього відбудеться укладення спеціального інвестиційного договору, сторонами якого виступають Кабмін, орган місцевого самоврядування (якщо держпідтримку надає такий орган для реалізації проєкту зі значними інвестиціями), інвестор зі значними інвестиціями та заявник.

Для супроводу в підготовці та реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями заявник також має звернутися до UkraineInvest по інформаційну та консультативну допомогу.

Мінекономіки наголосило, що інвестори можуть отримати від держави кілька видів підтримки, які становлять до 30% від суми інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями, зокрема: переважне право користування земельними ділянками державної або комунальної власності, компенсацію витрат на будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж, податкові пільги, безмитне ввезення необхідного обладнання, а також звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

Як ідеться в повідомленні, проєкти мають передбачати будівництво, модернізацію, технічне або технологічне переоснащення відповідних об'єктів інвестування та створення нових робочих місць. Інвестору потрібно створити принаймні 10 робочих місць із зарплатою щонайменше на 50% вищою за середню зарплату в регіоні за цим видом діяльності, або 30 робочих місць із зарплатою щонайменше на 30% вищою за середню зарплату в регіоні за цим видом діяльності, або 50 робочих місць із зарплатою щонайменше на 15% вищою за середню зарплату в регіоні за таким самим видом діяльності.

Теги: #інвестори #держпідтримка

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