Економіка
12:58 25.09.2025

Уряд заклав у Держбюджет-2026 на підтримку агросектору 13,1 млрд грн - нардеп

На підтримку АПК в державному бюджеті України на 2026 рік закладено 13,1 млрд грн, їх треба використати максимально ефективно, заявив член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"У бюджеті наступного року уряд заклав 13,1 млрд грн на підтримку аграріїв. Це стосується і постраждалих регіонів, і малих фермерів, і частково компенсації будівництва тваринницьких комплексів. Наразі важливо максимально ефективно використати цей ресурс", - наводить його слова пресслужба Апарату ВРУ.

Соломчук зауважив, що враховуючи величезні втрати українського АПК через війну, виділених коштів на агросектор недостатньо. Тому головне завдання – правильно використати наявні ресурси, вклавши їх у напрямки, які є актуальними саме сьогодні.

"Треба створити такі умови, щоб представники агросектору в усіх областях могли працювати на одному рівні. Передовсім це стосується зрошення, щоб фермери у південних регіонах мали полив на полях. Це будівництво овочесховищ, щоб зберігати урожай і мати 12 місяців на рік власні овочі за доступною ціною", - сказав він.

Нардеп також наголосив на важливості збереження програми підтримки вирощування бавовнику в Україні.

"Йдеться про дотацію 10 тис. грн на гектар. Бавовник потрібен нашим силам оборони, для виготовлення порохів. Водночас це важливо для легкої промисловості, щоб був свій текстиль. Крім того, потрібно продовжувати підтримку аграріїв із прифронтових територій, надавати їм допомогу із насінням, добривами та пальним, щоб фермери змогли вчасно переводити посівні роботи", - резюмував парламентарій.

